Единороссы предложили разрешить покупку субсидируемых авиабилетов в интернете

«Единая Россия» просит министра транспорта РФ Евгения Дитриха создать для граждан возможность выкупа субсидируемых авиабилетов через онлайн-платформы. Соответствующее обращение Дитриху направил сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский, пишет ТИА "Острова" со ссылкой региональное партийное отделение.

«Считаю целесообразным рекомендовать авиакомпаниям, реализующим субсидируемые авиабилеты, обеспечить возможность их выкупа гражданами через онлайн-платформы, в том числе посредством авторизации через портал «Госуслуги», который подтвердит их право на соответствующий тариф», - говорится в документе. По мнению депутата, данный подход «позволит авиакомпаниям идти в русле цифрового развития страны».

Боярский уточнил, что в адрес проекта сторонников «Единой России» Центр поддержки гражданских инициатив поступило обращение Общероссийского объединения пассажиров с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг субсидирования покупки авиабилетов. «В настоящий момент реализация авиабилетов гражданами, имеющими право на приобретение их по специальному тарифу, происходит в порядке живой очереди через кассы для покупки авиабилетов», - цитирует слова Боярского ТАСС.

«В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), как сообщают СМИ и подтверждает Общероссийское объединение пассажиров, этот процесс может затягиваться до 30 часов, - указал первый зампред комитета Госдумы. - При этом жители многих регионов не имеют возможности воспользоваться своим правом в связи с отсутствием касс авиакомпаний, реализующих субсидируемые авиабилеты».

В качестве примера Боярский привел, что в административном центре Новгородской области, Великом Новгороде, «отсутствует касса, в том числе авиакомпании «Аэрофлот», в связи с чем гражданам приходится уезжать в Санкт-Петербург или Москву для покупки билета, а затраты на этот процесс приводят к тому, что, учитывая издержки гражданина, сам смысл субсидируемости теряется».

В обращении Общероссийского объединения пассажиров напоминается, что на реализацию программы субсидирования выделено 4,23 млрд рублей для обеспечения доступности авиаперевозок в ДФО или из него. Полеты выполнялись 13 авиакомпаниями. По данным авиаперевозчиков, в 2018 году с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении перевезено около 488 тыс. пассажиров. Кроме того, в Симферополь и в обратном направлении перевезено примерно 91,5 тыс. пассажиров, из Калининграда в европейскую часть страны и обратно перевезено почти 59 тыс. пассажиров.