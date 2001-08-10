Банк ВТБ поможет сахалинским врачам купить новое оборудование
Новое высокотехнологичное оборудование появится в главной стоматологии Сахалинской области. Это станет возможным благодаря программе банка ВТБ «Мир без слёз». В её рамках медучреждение получило сертификат на 3 миллиона рублей. Торжественная церемония вручения состоялась накануне, 7 июля.
- Те средства, которые нам предоставили, мы используем на укрепление материально технической базы детского отделения нашей стоматологической поликлиники. Это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи детскому населению, - отметил главный врач Сахалинской областной стоматологии Александр Маслов.
В этом году благотворительная акция «Мир без слёз» отмечает 16-й день рождения. За это время банк ВТБ выделил порядка 400 миллионов рублей на оказание помощи российским медицинским госучреждениям. На её счету больше 50 регионов, включая Сахалинскую область.
Отметим, акция проходит в островном регионе не в первый раз. В 2011 году благодаря ВТБ руководство южно-сахалинской городской поликлиники приобрело современный комплекс офтальмологического оборудования. А в 2015-ом банк помог купить цифровой периметр, который позволяет на ранних стадиях обнаружить у малышей поражение сетчатки и зрительного нерва.
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