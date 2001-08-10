Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2019
Сегодня 09:08
65,13|73,04|57,25
Дороги в районе Чехов-центра перекроют в Южно-Сахалинске в субботу
16:00, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Банк ВТБ поможет сахалинским врачам купить новое оборудование

Банк ВТБ поможет сахалинским врачам купить новое оборудование

Новое высокотехнологичное оборудование появится в главной стоматологии Сахалинской области. Это станет возможным благодаря программе банка ВТБ «Мир без слёз». В её рамках медучреждение получило сертификат на 3 миллиона рублей. Торжественная церемония вручения состоялась накануне, 7 июля.

- Те средства, которые нам предоставили, мы используем на укрепление материально технической базы детского отделения нашей стоматологической поликлиники. Это позволит улучшить качество оказания  медицинской помощи детскому населению, - отметил главный врач Сахалинской областной стоматологии Александр Маслов.

В этом году благотворительная акция «Мир без слёз» отмечает 16-й день рождения. За это время банк ВТБ выделил порядка 400 миллионов рублей на оказание помощи российским медицинским госучреждениям. На её счету больше 50 регионов, включая Сахалинскую область.

Отметим, акция проходит в островном регионе не в первый раз. В 2011 году благодаря ВТБ руководство южно-сахалинской городской поликлиники приобрело современный комплекс офтальмологического оборудования. А в 2015-ом банк помог купить цифровой периметр, который позволяет на ранних стадиях обнаружить у малышей поражение сетчатки и зрительного нерва.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости экономики Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?