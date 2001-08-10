Ежемесячную выплату по уходу получили 1237 сахалинцев

В Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу 1 тысяча 237 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает. Оформить компенсационную выплату можно по уходу за нетрудоспособными гражданами: инвалидами 1 группы, людьми, достигшими 80 лет, а также престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ПФР.

А вот ежемесячную выплату по уходу можно установить лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы. Родственником быть не обязательно, также не имеет значение совместное проживание. Однако, ухаживающее лицо должно находиться рядом с нетрудоспособным человеком.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты в России составляет 1200 рублей. В Сахалинской области выплата увеличивается на соответствующий районный коэффициент: 1,4 – южные и центральные районы, 1,6 – Оха, Ноглики, 2,0 – Курильские острова.

Ежемесячная выплата по уходу неработающим родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям) детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы составляет 10 тыс. рублей. Этот размер также ещё умножается на районный коэффициент, действующий по месту жительства.

Если уход за ребенком-инвалидом осуществляет не родитель или опекун, а другое неработающее трудоспособное лицо, то размер выплаты составляет 1200 рублей (плюс районный коэффициент)

Законодательством разрешено одному человеку ухаживать за двумя и более нетрудоспособными гражданами.

Отметим, что при оформлении такой выплаты, лицо производящее уход, во-первых, получает за эту деятельность финансовое вознаграждение от нетрудоспособного лица, во-вторых, период по уходу засчитывается гражданину в страховой стаж для формирования пенсионных прав, кроме престарелых граждан, нуждающихся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России действует сервис подачи заявлений, связанных с назначением выплат по уходу, а именно:

о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;

о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы;

о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;

о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства 1 группы.

Чтобы воспользоваться Личным кабинетом, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru). В областном Отделении Пенсионного фонда РФ консультации граждан осуществляются по телефону «горячей линии» 8 (4242) 49-55-05.