Ежемесячную выплату по уходу получили 1237 сахалинцев
В Сахалинской области оформили к своей пенсии ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату по уходу 1 тысяча 237 нетрудоспособных гражданина, обеспечивая финансовое вознаграждение тем, кто за ними ухаживает. Оформить компенсационную выплату можно по уходу за нетрудоспособными гражданами: инвалидами 1 группы, людьми, достигшими 80 лет, а также престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ПФР.
А вот ежемесячную выплату по уходу можно установить лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы. Родственником быть не обязательно, также не имеет значение совместное проживание. Однако, ухаживающее лицо должно находиться рядом с нетрудоспособным человеком.
Размер ежемесячной компенсационной выплаты в России составляет 1200 рублей. В Сахалинской области выплата увеличивается на соответствующий районный коэффициент: 1,4 – южные и центральные районы, 1,6 – Оха, Ноглики, 2,0 – Курильские острова.
Ежемесячная выплата по уходу неработающим родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям) детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы составляет 10 тыс. рублей. Этот размер также ещё умножается на районный коэффициент, действующий по месту жительства.
Если уход за ребенком-инвалидом осуществляет не родитель или опекун, а другое неработающее трудоспособное лицо, то размер выплаты составляет 1200 рублей (плюс районный коэффициент)
Законодательством разрешено одному человеку ухаживать за двумя и более нетрудоспособными гражданами.
Отметим, что при оформлении такой выплаты, лицо производящее уход, во-первых, получает за эту деятельность финансовое вознаграждение от нетрудоспособного лица, во-вторых, период по уходу засчитывается гражданину в страховой стаж для формирования пенсионных прав, кроме престарелых граждан, нуждающихся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России действует сервис подачи заявлений, связанных с назначением выплат по уходу, а именно:
- о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы;
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства 1 группы.
Чтобы воспользоваться Личным кабинетом, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru). В областном Отделении Пенсионного фонда РФ консультации граждан осуществляются по телефону «горячей линии» 8 (4242) 49-55-05.
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