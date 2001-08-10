Тарифы ЖКХ выросли в Сахалинской области

Сводный индекс потребительских цен по Сахалинской области в июле 2019 года составил 100,1% (за период с начала года – 102,0%). Продовольственные товары за месяц подешевели на 0,3% (за период с начала года подорожали на 3,2%), цены на непродовольственные товары выросли на 0,2% (за период с начала года - на 1,1%), услуги подорожали на 0,7% (за период с начала года - на 1,4%), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата.

В июле в группе продовольственных товаров отмечалось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, средние цены на огурцы за месяц снизились на 19,9% (до 125,32 руб./кг), помидоры – на 12,8% (до 175,41 руб./кг), капусту белокочанную – на 10,7% (до 42,57 руб./кг). В то же время картофель подорожал на 5,7% (до 40,03 руб./кг), свёкла – на 2,8% (до 50,45 руб./кг), чеснок – на 2,4% (до 234,93 руб./кг).

Среди фруктов груши подорожали на 4,3% (до 248,24 руб./кг), яблоки - на 2,3% (до 201,51 руб./кг), апельсины – на 1,0% (до 168,22 руб./кг), виноград – на 0,7% (до 343,22 руб./кг). Вместе с тем снизились цены на бананы на 4,7% (до 118,33 руб./кг).

Среди мясопродуктов отмечалось снижение цен на окорочка куриные на 1,1%, фарш мясной – на 0,7%, печень говяжью – на 0,5%, мясо индейки, говядину на кости – на 0,4%. Одновременно подорожала баранина на кости на 1,8%, свинина на кости – на 1,5%, куры охлажденные и мороженые – на 0,3%. Средние цены окорочков куриных по области составили 201,77 руб./кг, фарша мясного – 412,53 руб./кг, печени говяжьей – 217,05 руб./кг, говядины на кости – 453,10 руб./кг, мяса индейки – 489,36 руб./кг, баранины на кости – 581,04 руб./кг, свинины на кости – 350,79 руб./кг, кур охлажденных и мороженых – 196,96 руб./кг.

В группе рыбопродуктов сельдь соленая подорожала на 3,3% (до 257,35 руб./кг), икра лососевых рыб – на 1,9% (до 3387,24 руб./кг), рыба соленая, маринованная, копченая – на 0,7% (до 621,35 руб./кг), филе рыбное – 0,5% (до 366,33 руб./кг).

На все наблюдаемые виды круп, кроме гречневой, отмечалось повышение цен. Так, овсяные хлопья «Геркулес» подорожали на 1,1% (до 46,03 руб./кг), крупы овсяная и перловая, пшено – на 0,6% (до 46,99 и 101,83 руб./кг соответственно), рис – на 0,2% (до 77,81 руб./кг). Крупа гречневая подешевела на 2,6% (до 46,11 руб./кг).

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов стали дороже на 1,0%, молоко питьевое стерилизованное – на 0,9%, яйца куриные, конфеты шоколадные – на 0,8%, соки фруктовые, майонез – на 0,7%, масло сливочное – на 0,5%, масло подсолнечное – на 0,4%, сметана – на 0,2%. В то же время сахар-песок подешевел на 2,5%, чай черный пакетированный – на 1,0%, мука пшеничная – на 0,4%.

Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров белье постельное подорожало на 3,0%, бельевой трикотаж – на 1,7%, табачные изделия, пиломатериалы – на 1,5%, одежда мужская – на 0,9%, женская – на 0,6%, электротовары и другие бытовые приборы – на 0,4%, моющие и чистящие средства – на 0,3%.

На региональном рынке нефтепродуктов средние цены на бензин автомобильный марок АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо остались на уровне прошлого месяца.

В июле зафиксирован рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так отопление и горячее водоснабжение подорожали на 2,4%, электроэнергия – на 2,2%, оплата холодного водоснабжения и водоотведения – на 1,7%.

Кроме того, в группе услуг связи на 3,0% увеличились тарифы на городскую и междугороднюю телефонную связь.

С изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце июля 2019 года составила 5871,25 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилась, к декабрю 2018 г. выросла на 6,5% (за июль 2018 г. – 5439,34 руб., рост за месяц - на 1,1%, к декабрю 2017 г. - на 3,4%). Стоимость набора в Южно-Сахалинске составила 5720,54 руб., Поронайске – 5776,66 руб., Корсакове – 5672,21 руб., Охе – 6809,68 руб.