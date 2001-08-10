Сахалинский портфель привлеченных средств ВТБ вырос на 75% с начала года
По итогам первого полугодия 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Сахалинской области вырос на 75% и превысил 94,6 млрд рублей. Кредитный портфель объединенного бизнеса увеличился на 23%, до 22,9 млрд рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу банка.
С начала года корпоративный кредитный портфель, сформированный предприятиями малого и среднего бизнеса, увеличился на 49%, до 6,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств в данном сегменте за шесть месяцев 2019 года вырос на 115% и составил 73,6 млрд рублей. Кроме того, по итогам первого полугодия гарантийный портфель малого и среднего бизнеса превысил 2,8 млрд рублей (+163%).
Объем действующих кредитных сделок в рамках государственных программ поддержки МСП вырос с начала года на 27% и составил более 605 млн рублей.
Розничный кредитный портфель с начала года увеличился на 11,5% и на 1 июля превысил 16,2 млрд рублей. На ипотечные кредиты приходится 6,8 млрд рублей, причем данный показатель продемонстрировал опережающую динамику (+16%). Портфель кредитов наличными ВТБ на Сахалине на 1 июля составил 8,5 млрд рублей (+9,2%).
Портфель привлеченных средств частных клиентов сахалинского подразделения ВТБ вырос на 6% и по итогам полугодия составил 21 млрд рублей. Из них большая часть приходится на вклады – 14,7 млрд рублей, их объем за отчетный период увеличился в 1,7 раза. Доля в портфеле составила 82%.
Управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов отметил: «Мы последовательно наращиваем показатели по обоим направлениям объединенного бизнеса ВТБ, укрепляя позиции на корпоративном и розничном рынке региона. Одной из важнейших стратегических задач банка — повышение качества сервисов для наших клиентов. Итоги отчетного периода показывают, что мы движемся в правильном направлении».
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