Сахалинский ПФР выплатил пособий на погребение на сумму более 16,5 млн рублей

Пенсионный фонд РФ в Сахалинской области на захоронение умерших неработавших пенсионеров выплатил в первом полугодии 2019 года более двух тысяч пособий. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ПФР. Предельный размер пособия на погребение и размер стоимости услуг по погребению в этом году повышен. Он составляет 5 946,47 рубля. В Сахалинской области этот размер увеличивается на соответствующий районный коэффициент, но не превышает стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определённой органами местного самоуправления. Таким образом размер пособия составляет:

юг и центр Сахалина — 8 325,06 рубля;

Оха, Ноглики — 9 514,35 рубля;

Курилы — 11 892,94 рубля.

Социальное пособие пенсионный фонд выплачивает только за умерших пенсионеров, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, то есть неработающие пенсионеры.

Сахалинское отделение пенсионного фонда РФ в первом полугодии 2019 года выплатило 2 129 пособий на погребение неработавших пенсионеров на общую сумму более 16,5 млн рублей. Чтобы получить пособие на погребение, лица, взявшие на себя организацию похорон, должны обратиться в территориальные органы ПФР, но не позднее шести месяцев со дня смерти. При себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность и справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГСа.

Выплата социального пособия на погребение производится в почтовом отделении связи в день обращения.

Добавим, что пособие на погребение на работавших пенсионеров выплачивает Фонд социального страхования. Если умерший гражданин не работал и не был пенсионером, то за пособием необходимо обращаться в органы соцзащиты.