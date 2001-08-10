Ещё один авиарейс соединит Южно-Сахалинск и Итуруп

Еще один дополнительный авиарейс соединит Южно-Сахалинск и Итуруп. Островитяне впервые смогут им воспользоваться 16 августа, а в дальнейшем рейсы будут выполняться по понедельникам с 19 августа по 16 сентября. В этот период на курильском направлении традиционно возрастает пассажиропоток, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

– Развивать Курильские острова без улучшения транспортной доступности невозможно. На Итуруп прибывают рыбаки, ученые, туристы, местные жители возвращаются из отпусков. Правительство области вводит дополнительный рейс, чтобы всем хватило билетов, и каждый смог бы подобрать для себя оптимальный день вылета, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.

С учетом дополнительных рейсов полеты в Курильск будут выполняться девять раз в неделю. Для них выбран самолет повышенной вместимости Дэш 8-400, который сможет перевозить до 70 пассажиров одновременно. Соответствующих договоренностей достигли областной минтранс и авиакомпания «Аврора».

В пятницу, 16 августа, самолет вылетит из Южно-Сахалинска в 15:50, а с Итурупа в областной центр в 17:50. В дальнейшем каждый понедельник с 19 августа по 16 сентября воздушное судно из островной столицы на Итуруп будет отправляться в 14:35. В обратном направлении – в 16:35. Цены на билеты остались на прежнем уровне – 5950 рублей.

Весной по инициативе главы региона Валерия Лимаренко для всех категорий пассажиров цена на билеты стала одинаковой, независимо от места регистрации, снизившись с 16745 до 5950 рублей. Кроме того, в июле на линии Южно-Сахалинск – Курильск организовали первый дополнительный рейс – по субботам с 3 августа по 21 сентября.

Также напомним, что в этом году по предложению врио губернатора были возобновлены внутрирегиональные авиарейсы из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. Впервые вертолетное сообщение связало острова Шикотан, Кунашир и Итуруп. Для улучшения морского сообщения между Сахалином и Курилами сейчас строятся два грузопассажирских судна.