Ещё один авиарейс соединит Южно-Сахалинск и Итуруп
Еще один дополнительный авиарейс соединит Южно-Сахалинск и Итуруп. Островитяне впервые смогут им воспользоваться 16 августа, а в дальнейшем рейсы будут выполняться по понедельникам с 19 августа по 16 сентября. В этот период на курильском направлении традиционно возрастает пассажиропоток, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
– Развивать Курильские острова без улучшения транспортной доступности невозможно. На Итуруп прибывают рыбаки, ученые, туристы, местные жители возвращаются из отпусков. Правительство области вводит дополнительный рейс, чтобы всем хватило билетов, и каждый смог бы подобрать для себя оптимальный день вылета, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.
С учетом дополнительных рейсов полеты в Курильск будут выполняться девять раз в неделю. Для них выбран самолет повышенной вместимости Дэш 8-400, который сможет перевозить до 70 пассажиров одновременно. Соответствующих договоренностей достигли областной минтранс и авиакомпания «Аврора».
В пятницу, 16 августа, самолет вылетит из Южно-Сахалинска в 15:50, а с Итурупа в областной центр в 17:50. В дальнейшем каждый понедельник с 19 августа по 16 сентября воздушное судно из островной столицы на Итуруп будет отправляться в 14:35. В обратном направлении – в 16:35. Цены на билеты остались на прежнем уровне – 5950 рублей.
Весной по инициативе главы региона Валерия Лимаренко для всех категорий пассажиров цена на билеты стала одинаковой, независимо от места регистрации, снизившись с 16745 до 5950 рублей. Кроме того, в июле на линии Южно-Сахалинск – Курильск организовали первый дополнительный рейс – по субботам с 3 августа по 21 сентября.
Также напомним, что в этом году по предложению врио губернатора были возобновлены внутрирегиональные авиарейсы из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. Впервые вертолетное сообщение связало острова Шикотан, Кунашир и Итуруп. Для улучшения морского сообщения между Сахалином и Курилами сейчас строятся два грузопассажирских судна.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 12:30 8 Августа На Сахалине зарегистрирован случай заболевания корью
10:12 8 Августа Сахалинские любители горных велосипедов посоревнуются в скоростном спуске
- 14:30 8 Августа Наркоторговца из Казахстана задержали на Сахалине
18:00 9 Августа Жители Новой Деревни решили, как благоустроить своё село
18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
11:25 15 Июля Юных островитян зовут на литературное приключение
18:00 18 Июля Девять кинолент поборются за Гран-при сахалинского кинофестиваля «Край света»
12:30 19 Июля Культовый фильм «Бойцовский клуб» покажут сахалинцам в "Комсомольце"
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?