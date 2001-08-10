Сахалинцы могут долететь до Москвы за 13 тысяч рублей

Билеты на дополнительные авиарейсы Москва – Южно-Сахалинск появились в продаже. Их можно приобрести в авиакассах по субсидированным ценам. Полет в одну сторону обойдется в 13200 рублей, туда и обратно – в 22000. Жители области смогут воспользоваться дополнительными рейсами по четвергам 22 и 29 августа, а также 5 сентября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Традиционно летом жители области массово улетают на отдых в материковую часть страны, а ближе к осени возвращаются домой. Из-за этого все билеты на московской линии сегодня оказались распроданными. Мы вводим дополнительные авиарейсы, чтобы островитяне успели вернуться к окончанию отпуска и к началу нового учебного года у детей. Чтобы перелеты не ударили по семейному бюджету, билеты продаются по «плоским тарифам», – отметил Валерий Лимаренко.

Время вылета самолетов по дополнительным рейсам из Москвы в Южно-Сахалинск – 20:40. В указанные дни дополнительные самолеты также будут летать из Южно-Сахалинска в Москву, время вылета – 14:40.

Напомним, на прошлой неделе к врио губернатора Сахалинской области обратились островные депутаты и общественники. Они сообщили, что в авиакассах закончились билеты на прямые рейсы Москва – Южно-Сахалинск. Люди вынуждены лететь с пересадками – через Хабаровск, Владивосток, Новосибирск или Благовещенск.

Руководство региона посчитало такую ситуацию недопустимой и организовало три дополнительных рейса. Выполнять их будет авиакомпания из Иркутска.