Средняя зарплата сахалинских угольщиков составляет почти 80 тысяч рублей
За первое полугодие 2019 года на угольных предприятиях Сахалинской области добыча угля составила около 7085 тысяч тонн, что на 17,6% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата.
Наибольшая доля (67%) добычи угля приходится на бурый уголь. В январе - июле его добыча составила около 4738 тысяч тонн, что на 4,8% больше, чем в 2018 году. Добыча каменного угля за этот же период увеличилась на 56% и составила 2347 тысяч тонн.
За шесть месяцев 2019 года численность работников организаций, занимающихся добычей каменного и бурого угля, составила 2562 человека, это 1,4% от общей численности работников организаций по области и 25% от численности работников организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых добычей угля, в первом полугодии 2019 года составила 79901 рубль (возросла на 11% по сравнению с 1 полугодием 2018-го). Однако это в 2,9 раза меньше, чем среднемесячная заработная плата работников, занятых добычей всех полезных ископаемых в целом по области (включая добычу сырой нефти и природного газа).
Инвестиции в основной капитал организаций, занимающихся добычей каменного и бурого угля, составили 3623,7 млн рублей (в 3,4 раза больше, чем к аналогичному периоду прошлого года и 4,2% к общему объему инвестиций).
За полгода 2019-го по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доля прибыльных организаций снизилась с 75% до 62,5%, доля убыточных организаций увеличилась соответственно с 25% до -37,5%.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Увидеть Сахалин с высоты птичьего полета смогут посетители «Улицы Дальнего Востока»
- 09:20 Сегодня Четыре новые школы откроют на Сахалине к началу учебного года
09:40 Сегодня Сахалинский Чехов-центр поделился планами на предстоящий сезон
- 10:10 Сегодня Больше 2,8 тысяч человек получают военную пенсию в Сахалинской области
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
- 11:00 14 Августа Автобусный маршрут № 21 будет ездить по-другому в Южно-Сахалинске
- 12:00 15 Августа В Яблочном автомобилист сбил пешехода и скрылся
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?