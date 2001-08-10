Средняя зарплата сахалинских угольщиков составляет почти 80 тысяч рублей

За первое полугодие 2019 года на угольных предприятиях Сахалинской области добыча угля составила около 7085 тысяч тонн, что на 17,6% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата.

Наибольшая доля (67%) добычи угля приходится на бурый уголь. В январе - июле его добыча составила около 4738 тысяч тонн, что на 4,8% больше, чем в 2018 году. Добыча каменного угля за этот же период увеличилась на 56% и составила 2347 тысяч тонн.

За шесть месяцев 2019 года численность работников организаций, занимающихся добычей каменного и бурого угля, составила 2562 человека, это 1,4% от общей численности работников организаций по области и 25% от численности работников организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых добычей угля, в первом полугодии 2019 года составила 79901 рубль (возросла на 11% по сравнению с 1 полугодием 2018-го). Однако это в 2,9 раза меньше, чем среднемесячная заработная плата работников, занятых добычей всех полезных ископаемых в целом по области (включая добычу сырой нефти и природного газа).

Инвестиции в основной капитал организаций, занимающихся добычей каменного и бурого угля, составили 3623,7 млн рублей (в 3,4 раза больше, чем к аналогичному периоду прошлого года и 4,2% к общему объему инвестиций).

За полгода 2019-го по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доля прибыльных организаций снизилась с 75% до 62,5%, доля убыточных организаций увеличилась соответственно с 25% до -37,5%.