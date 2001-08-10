Фермерских магазинов на Сахалине становится всё больше
Еще один специализированный магазин от местных сельхозтоваропроизводителей открылся в Южно-Сахалинске, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхоза. Павильон птицефабрики «Островная» расположен по адресу: пр. Мира 6в. На площади около 40 квадратных метров покупателям предложат ассортимент товаров АО «Птицефабрика «Островная», АО «Совхоз Южно-Сахалинский», СПК «Соколовский», АО «Совхоз «Тепличный». Здесь есть и охлажденные тушки цыплёнка, и яйцо куриное нескольких видов, и охлажденная свинина с говядиной. Южносахалинцы и гости города получили еще одну торговую точку, где можно приобрести с минимальной наценкой всегда свежую продукцию местного производства.
Сегодня в регионе открывается целая сеть специализированных магазинов местных товаропроизводителей. Стоит отметить, что на Дальнем Востоке такое практикуется впервые. До конца года появятся еще несколько торговых точек такого формата. Сахалинское правительство готово всесторонне поддерживать местных предпринимателей, чтобы сахалинцы и курильчане всегда были обеспечены свежими и вкусными продуктами собственного производства. Специализированные торговые точки создаются для удобства покупателей. Заходя в такой магазин, люди всегда должны видеть широкий ассортимент и более низкие цены. Следующий магазин планируют открыть в Поронайске.
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