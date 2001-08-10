Больше 2,8 тысяч человек получают военную пенсию в Сахалинской области

В 2019 году военным пенсионерам, проживающим на Сахалине и Курилах, потребуется 10 лет страхового стажа для получения «гражданской» пенсии. С 2008 года в области назначено 2 877 таких выплат, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Пенсионного фонда.

К получателям пенсий относятся семь категорий бывших военнослужащих: сотрудники Минобороны, Министерства внутренних дел, ФСБ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы наркоконтроля, таможенных органов и прокуратуры.

С 2015 года действует новый порядок формирования и назначения страховой пенсии. Так, необходимый страховой стаж работы увеличивается: с 10 лет в 2019 году до 15 лет в 2024 и последующих годах. Кроме этого, введена система оценки пенсионных прав в виде коэффициентов, в которые «конвертируются» уплаченные работодателем обязательные страховые взносы.

Минимальное количество пенсионных коэффициентов, необходимое для назначения страховой пенсии в 2019 году составляет 16,2. Ежегодно эта величина повышается на 2,4 до достижения 30 в 2025 году.

Для назначения страховой пенсии по старости военный пенсионер должен обратиться в территориальный орган ПФР по месту проживания.