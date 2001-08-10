ВТБ профинансировал застройщиков на 220 млрд рублей
ВТБ по итогам первых семи месяцев года одобрил более 50 сделок проектного финансирования с использованием нового механизма эскроу-счетов на сумму более 220 млрд рублей. Кроме того, банк привлек на счета эскроу более 6,5 млрд рублей средств клиентов-физических лиц. На сегодняшний день самые активные города по работе с данным видом финансирования: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Орел и Воронеж, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу банка.
Средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составил 6,5 млн рублей. При этом в Москве и Московской области этот показатель превысил 9,1 млн рублей, в регионах — 2,2 млн рублей. Средний чек по ипотеке, открытой с помощью счета эскроу, в московском регионе составил 4,5 млн рублей, в других субъектах — 2,1 млн рублей.
«Несмотря на то, что счета эскроу — новый и не такой знакомый пока продукт, все больше людей проявляют интерес к этому виду сделки. Клиенты получают подробные, грамотные разъяснения сотрудников банка, при этом понимают выгоду и безопасность использования нового вида проектного финансирования. Главное преимущество хранения средств на счетах эскроу в том, что теперь ответственность за их сохранность перед гражданами будут нести банки, а риски инвестирования в возводящееся жилье значительно снизятся», — отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.
Пилотный проект по счетам эскроу был успешно внедрен в банке в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года ВТБ предоставил возможность перехода на заключение договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов с использованием счетов эскроу застройщикам на всей территории России. Банк разработал удобный процесс открытия счета: клиенту достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка.
Процесс открытия счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 11:00 14 Августа Автобусный маршрут № 21 будет ездить по-другому в Южно-Сахалинске
- 12:00 15 Августа В Яблочном автомобилист сбил пешехода и скрылся
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
- 12:00 16 Августа Пересечение улиц Вокзальной и Буюклы закроют в Южно-Сахалинске 18 августа
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?