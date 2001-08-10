До конца года в Южно-Сахалинске реализуют 26 проекта в рамках инициативного бюджетирования

Жители Южно-Сахалинска принимают активное участие в проекте регионального министерства финансов по выбору и реализации общественно значимых инициатив и предложений по обустройству территорий, которые позволяют сделать их населенный пункт более комфортным для жизни. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Практики инициативного бюджетирования предусматривают реализацию проектов, на которые из бюджета Сахалинской области выделяют до 3 миллионов рублей (поддержка местных инициатив и молодежный бюджет) и до 100 миллионов рублей (развитие территорий).

В числе крупных объектов инициативного бюджетирования, которые сейчас реализуются в городском округе, строительство Дома культуры в Дальнем и сквера в Ново-Александровске. Напомним, эти проекты по итогам общерегионального голосования в прошлом году вошли в десятку инициатив-победителей со всей области. Отметим, на реализацию объектов капитального строительства программой предусматривается 2 года с момента выделения финансирования. Таким образом, Дом культуры должен быть построен в конце 2020 года. Работы разделены на этапы: в 2019 году проводились необходимые предпроектные работы. Сейчас проектно-сметная документация проходит госэкспертизу, до конца года будет определен подрядчик, и весь 2020 год будет идти строительство. К строительству сквера также приступят в следующем году, идет разработка проектной документации.

Отметим, проекты этого года, которые вышли от Южно-Сахалинска на рейтинговое голосование, но не получили требуемой поддержки, не оставлены без внимания. Так, МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в этом году планирует начать проектирование по реконструкции участков улично-дорожной сети в Синегорске, МКУ «Управление капитального строительства» прорабатывает вопрос строительства Дома культуры в Новой Деревне.

Активно реализуется практика молодежного бюджета, в которой авторами проектных предложений являются старшеклассники южно-сахалинских школ. Так, в 2018 году реализовано 24 инициативы. До конца текущего года реализуют еще 26.

Первой практикой, реализуемой на территории городского округа, стала поддержка местных инициатив, когда на проект выделяется до 3 миллионов рублей. С 2017 года жители с. Дальнего получили хоккейный корт, отремонтировали памятник участникам ВОВ и благоустроили прилегающую территорию. В Синегорске построили спортивную площадку и обустроили в центре села зону отдыха. Спортивные площадки появились в Хомутово и Луговом, детская - в Ново-Александровске. В Березняках установлено уличное освещение. Спортивно-игровая площадка разместилась в Лиственничном.

В этом году построен хоккейный корт в Старорусском, идет приемка работ по детской площадке в Ключах, до конца августа будет сдана спортивная площадка с резиновым покрытием и современными тренажерами в Весточке, детская спортивная площадка в с. Елочки также будет готова к концу августа.

С начала августа собрания жителей проходят в селах и планировочных районах городского округа. За время работы программы горожане отработали и хорошо изучили схему и действуют слаженно, понимая, что реализация проекта зависит исключительно от их активности.

Процесс проходит в несколько этапов. Вначале жители того или иного населенного пункта на собрании обозначают наиболее актуальные и острые проблемы местного значения, решают вопрос с софинансированием. Предложения вносятся в протокол собрания. Затем сотрудники администрации готовят конкурсную документацию и представляют в министерство финансов для рассмотрения и формирования рейтинга конкурсных заявок, на основании которого определяют победителя конкурсного отбора.

Итоговые собрания уже прошли в Санаторном (переоборудовать спортивный корт, который был построен около 8 лет назад), Березняках (открытый ледовый каток, подходящий как для любительского катания, так и для игры в хоккей), Луговом (установка универсального игрового комплекса с тренажерами и оборудованием для воркаута), Новой Деревне (современная детская площадка с комплексом тренажеров), Елочках (установка спортивной площадки с обустройством детской игровой зоны), Ключах (универсальный хоккейный корт). Завтра, 22 августа, итоговое собрание жителей пройдет в Хомутово в 19.00 по адресу: ул. Центральная, 39.