«Единая Россия» предлагает повысить коэффициент для выплат по программе «Земский доктор»
«Единая Россия» готова в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи. Речь идет о введении повышающего коэффициента 1,4 для выплат по программе «Земский доктор» для особо сложных и труднодоступных территорий и законодательном закреплении института наставничества для молодых врачей в течение не менее трех лет. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального партийного отделения.
«Единая Россия» готова в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи. Речь идет о законодательном закреплении института наставничества для молодых врачей в течение не менее трех лет, введении повышающего коэффициента 1,4 для выплат по программе «Земский доктор» для особо сложных и труднодоступных территорий. Помимо этого, необходимо ввести в законодательство особый статус бережливых поликлиник, что позволит финансово стимулировать переход всех поликлиник к новым подходам в работе с пациентами, избавиться от очередей к врачам», - подчеркнул секретарь генерального совета «Единой России» Турчак.
Помимо этого, отметил он, в «Единой России» поддерживают предложение минздрава освободить поликлиники, ФАПы, амбулатории от налогов на имущество и земельного налога, что потребует изменений в Налоговый кодекс.
«В соответствии с поручением президента к середине следующего года во всех регионах должны быть утверждены программы модернизации первичной помощи. Фракции «Единая Россия» в региональных парламентах активно включатся в эту работу, организуют общественное обсуждение проектов программ с тем, чтобы они максимально отвечали интересам жителей», - заключил Турчак.
Отметим, президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, а также инициировать подготовку соответствующих региональных программ. Он также поручил разработать механизмы контроля за качеством этих программ и за ходом их исполнения и «проработать и предложить источники финансовой поддержки». Кроме того, Путин поручил Минздраву и правительству проанализировать уровень и качество организации заработной платы в первичном звене здравоохранения.
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