Сахалинцы могут получить пенсионные накопления умерших родственников

С начала 2019 года за выплатой пенсионных накоплений обратились 201 человек. Перечислено правопреемникам застрахованных граждан, ушедшим из жизни до наступления права на назначение пенсии, 13 396 644 рубля. Однако, это не окончательные выплаты, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского пенсионного фонда.

Ежегодно, в июле, региональное отделение пенсионного фонда проводит работу по дополнительной выплате пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц.

В дополнительную выплату включаются средства пенсионных накоплений, поступившие на индивидуальный лицевой счет умершего застрахованного лица за период, истекший со дня вынесения решения о выплате пенсионных накоплений. В состав этих средств входят страховые взносы, перечисленные работодателем в год смерти застрахованного лица, чистый финансовый результат от временного размещения Пенсионным фондом России страховых взносов и доход от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Региональным отделением ПФР принято 354 решения о дополнительной выплате пенсионных накоплений в отношении 388 правопреемников умерших застрахованных лиц. Общая сумма выплат составила 41 656 рублей.

Напомним, что к числу правопреемников, имеющих право получить эти средства, законодательство относит также граждан, которых застрахованное лицо при жизни указало в заявлении о распределении пенсионных накоплений.

Если такое заявление не было написано, то выплата производится только родственникам в соответствии с гражданским законодательством. В первую очередь — детям, супругу и родителям, а если таковые не обратились за получением средств пенсионных накоплений, то за их выплатой вправе обратиться правопреемники второй очереди — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Причем эти средства делятся поровну между обратившимися родственниками той или иной очереди.