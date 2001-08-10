Жители Хомутово мечтают о скейт-парке

На итоговом собрании по выбору проекта инициативного бюджетирования жители Хомутово проголосовали за устройство скейт-парка и дальнейшее благоустройство детской площадки. Эта встреча стала завершающей в серии мероприятий по выбору и реализации общественно значимых инициатив по обустройству территорий. Дальше предстоит подготовка всех проектов к выдвижению на областной конкурс, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.

Напомним, в регионе существуют несколько практик инициативного бюджетирования. Из бюджета Сахалинской области выделяют до 3-х миллионов рублей на поддержку местных инициатив граждан. Финансирование осуществляется на конкурсной основе. Каждому проекту присваивается количество баллов в соответствии с определенными критериями: уровень финансирования проекта за счет средств населения и поступлений от юридических лиц, степень участия граждан и ряд других.

В Хомутово жители готовы софинансировать инициативу устройства скейт-парка в размере до 1% - за это решение собрание в количестве 50 человек проголосовало единогласно. К реализации готовы подключиться и юридические лица, внеся более 1% финансирования.

Кроме того, жители поручились оказывать нефинансовую помощь в реализации проекта - следить за порядком, чистотой и активно участвовать в дальнейшей судьбе детского городка. Задумка граждан предусматривает расширение существующей игровой площадки, которая появилась здесь также в рамках инициативного бюджетирования в 2017 году. Жители высказали желание построить скейт-парк для подростков и молодежи, продолжить работу по наполнению существующего игрового комплекса, установить защитную сетку по периметру мини-футбольного поля. Все предложения внесены в общий протокол собрания.

- У нас уже есть опыт участия в инициативном бюджетировании: на пустыре после сноса дома был возведен детский игровой комплекс, спортивные тренажеры, -рассказывает жительница Хомутово Чен Софья. - Сейчас мы хотим продолжить обустраивать площадку. Территория позволяет ее расширить и сделать детский городок, где ребята смогут кататься на скейтах, роликах, велосипедах.

Далее предстоит формирование конкурсного пакета документов по каждой из общественных инициатив, выдвинутых Южно-Сахалинском, которые будут участвовать в рейтинге конкурсных заявок. Семи инициативам горожан предстоит побороться за средства областной субсидии.

Итоги конкурса инициативного бюджетирования подведут в январе 2020 года.