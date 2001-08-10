Больше 3,5 тысяч нефтяников и газовиков трудятся в Сахалинской области

Добыча нефти сырой, включая газовый конденсат, за шесть месяцев 2019 года составила 11 513 тысяч тонн, что на 5% больше аналогичного периода предыдущего года, добыча газа природного и попутного составила 17 538 млн куб. метров, что на 8,3% меньше аналогичного периода предыдущего года, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата.

В первом полугодии 2019 года численность работников организаций, занимающихся добычей сырой нефти и природного газа, составила 3557 человек. Это 2% от численности работников организаций области и 34,8% от численности работников организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Среднемесячная заработная плата работников по добыче сырой нефти и природного газа составила около 458,4 тысяч рублей (возросла на 1,6% по сравнению с 2018 годом).

За январь - июль 2019 года произведено 2696 млн кВт. ч. электроэнергии, что на 3,4% меньше аналогичного периода предыдущего года.

Основной объем производства электроэнергии приходится на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – 51% от общего объема произведенной электроэнергии. Изолированными тепловыми электростанциями произведено 36,8%, другими электростанциями: газотурбинными, дизельными, блок-станциями – 8,4%, конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения –3,5% от всего объема произведенной электроэнергии.

Тепловой энергии за тот же период произведено около 3403 тысяч Гкал, что меньше на 13%, чем за аналогичный период предыдущего года. На котельные приходится около 45% объема отпуска тепловой энергии, на тепловые электростанции – 35%.

В первом полугодии 2019 года численность работников организаций, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, составила 8363 человека, это 4,7% от численности работников организаций области.

Среднемесячная заработная плата работников составила 69 885 рублей (возросла на 5,5% по сравнению с 2018 годом). Это на 17% меньше среднеобластного уровня заработной платы в целом по области.

Инвестиции в основной капитал организаций, занимающихся добычей нефти сырой, включая газовый конденсат, составили 61,0 млрд. рублей (70,6% от общего объема инвестиций); добычей угля – 3,6 млрд рублей (4,2% от общего объема инвестиций); обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха – 1,1 млрд рублей (1,2% от общего объема инвестиций).

Также за январь-июль этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доля прибыльных организаций, занимающихся добычей угля и обеспечением электрической энергии, газом и паром, кондиционированием воздуха, увеличилась до 50%; доля прибыльных организаций по добыче нефти и газа снизилась с 100% до 83%.