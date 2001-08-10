Транспортный налог хотят снизить в Сахалинской области

Глава региона Валерий Лимаренко предлагает уменьшить для всех островных автовладельцев размер ежегодных платежей на 30%. Инициатива уже внесена на рассмотрение в Сахалинскую областную думу, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального првительства.

Транспортный налог в Сахалинской области предлагается снизить на все легковые машины. Так, размер ежегодных платежей за авто мощностью 150 лошадиных сил уменьшится с 3150 до 2250 рублей. А за транспорт мощностью 200 лошадиных сил взнос будет сокращён с 7000 до 5000 рублей.

Такая законодательная инициатива стала возможной благодаря комплексной работе островного руководства по совершенствованию транспортной инфраструктуры региона. В частности, перевод трассы «Южно-Сахалинск - Оха» в федеральное подчинение даст возможность высвободить значительные средства областного бюджета. Деньги, которые раньше уходили на обслуживание главной дорожной артерии острова, теперь будут направлять на другие социально значимые нужды. Например, часть средств пойдет на капремонт и реконструкцию областных и муниципальных участков трасс. В том числе благодаря этому стало возможным и снижение ставок по транспортному налогу.

Напомним, инициативу переноса дороги «Южно-Сахалинск – Оха» в федеральную собственность уже одобрили в федеральном Министерстве транспорта. Ожидается, что это произойдет уже в следующем году, а в 2021 и 2022 годы на ее капремонт, ремонт и содержание из федерального бюджета поступит более 13 миллиардов рублей. Всего на реконструкцию и асфальтирование остающегося грунтового отрезка длиной около 250 километров потребуется 28 миллиардов рублей.

Кроме того, в начале этого года дорожный фонд региона увеличили на 60%, и он достиг рекордного размера – 17 миллиардов рублей. На строительство и ремонт дорог в областном бюджете заложено 7,4 миллиарда рублей – почти в два раза больше, чем годом ранее.