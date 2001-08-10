Жители Сахалина будут летать на самолетах «Аэрофлота» по «плоским тарифам»

Власти Сахалинской области разрабатывают механизм субсидирования авиабилетов на рейсы Москва – Южно-Сахалинск – Москва. Тарифы «Аэрофлота» будут аналогичны действующим сегодня в авиакомпании «Россия». Соглашение об этом было подписано сегодня, 27 августа, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Первый самолет из Южно-Сахалинска в Москву отправится 27 октября – спустя ровно год после ухода «Аэрофлота» с островного рынка. «Аэрофлот» не распространяет программу «плоских тарифов» на эти рейсы, поэтому в Сахалинской области будет применяться собственный способ субсидирования.

– Для сахалинцев и курильчан стоимость билетов на самолеты «Аэрофлота» должна быть сопоставима с ценами авиакомпании «Россия». Областное правительство опередило обсуждаемое событие и уже подписало с «Аэрофлотом» соглашение о субсидировании этих тарифов на год вперёд. Авиакомпания готова осуществлять рейсы только по экономически выгодным тарифам. Нам же необходимо, чтобы люди могли покупать билеты по приемлемым ценам, – рассказал Сергей Олонцев.

Разработка механизма субсидирования должна завершиться до 1 сентября. Стоимость билета не будет превышать 17 тысяч рублей в одну сторону. Ожидается, что в первой декаде сентября откроется предварительная продажа билетов.

Напомним, 7 августа «Аэрофлот» заявил, что 27 октября запускает собственный ежедневый рейс между Южно-Сахалинском и Москвой. Самолеты «России» продолжат летать по прежнему расписанию. Таким образом, в осенне-зимний период транспортное сообщение со столицей будут обеспечивать два рейса в день, а не один, как было в прошлые годы. А следующим летом самолеты по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва должны летать трижды в день.

Вопрос транспортной доступности находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. В этом году благодаря договоренностям Валерия Лимаренко с руководством авиакомпании «Россия» между Южно-Сахалинском и Москвой начали курсировать одни из самых вместительных в стране пассажирских самолетов, способные перевезти до 457 и 373 пассажиров, соответственно. Это дало 2,5 тысячи дополнительных мест ежемесячно – на 12 процентов больше, чем годом ранее.