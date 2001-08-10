Сахалинцы и курильчане стали реже брать ипотеку

За шесть месяцев 2019 года сахалинцы и курильчане оформили свыше 1,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров уменьшилось на 11%. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение Центробанка.

«Эта тенденция объясняется ростом средневзвешенной процентной ставки. Если на 1 июля 2018 года её размер составлял 9,54%, то на 1 июля 2019 года показатель вырос до 10,48%. Замедление активности в этом сегменте рынка также связано с высоким спросом на ипотеку в 2017 и 2018 годах», — рассказал руководитель направления экономического отдела Отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России Иван Когут.

Объём выданных ипотечных жилищных кредитов снизился незначительно — с 6 млрд рублей по итогам первой половины 2018 года до 5,8 млрд рублей по итогам первой половины 2019 года.

Общая задолженность по ипотечным жилищным кредитам в островном регионе с начала года увеличилась на 9,5% и составила 30,8 млрд рублей. Доля просроченной задолженности остаётся на низком уровне — менее 1%.

В среднем жители Сахалинской области заключают договоры ипотечного жилищного кредитования с банками на 17 лет.