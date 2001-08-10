ВТБ обеспечил прирост всего факторингового рынка Дальнего Востока

По итогам первого полугодия 2019 года ВТБ Факторинг профинансировал компании ДФО на общую сумму 6,9 млрд рублей, что на 77% больше показателя за 2018 год. Общее количество оплаченных поставок выросло вдвое, до 1900 штук. За счет этих результатов вырос весь факторинговый рынок Дальнего Востока, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу банка.

Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.

«ВТБ Факторинг является лидером и основным драйвером рынка факторинга на Дальнем Востоке с долей 86% по портфелю уступленных денежных требований. За прошедший год именно благодаря нашей компании суммарный портфель регионального рынка факторинга в ДФО вырос более чем на 2 млрд рублей. Наша стратегическая задача заключается не только в привлечении новых клиентов, но и в том, чтобы сделать продукты и сервисы для них максимально эффективными», - комментирует результаты полугодия Ксения Качкина, управляющий директор ВТБ Факторинг в регионе Дальний Восток.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

ВТБ Факторинг оказывает весь спектр услуг в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Представительство ВТБ Факторинг на Дальнем Востоке находится в Хабаровске.