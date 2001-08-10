Минимальную пенсию повысили в Сахалинской области
С сегодняшнего дня, 30 августа, минимальный размер пенсий для островитян увеличится с 12 333 до 15 000 рублей. Первые выплаты в таком размере сахалинцы и курильчане получат уже в сентябре, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Отметим, в этом году в Сахалинской области развернули масштабную работу по улучшению качества жизни островитян. Так, накануне стало известно, что теперь люди старшего возраста смогут получить по «Социальной карте сахалинца» скидки до 10% в магазинах и аптеках. С 1 сентября новая возможность станет доступна в Южно-Сахалинске, а в дальнейшем распространится на остальные районы.
Фактически сегодня в регионе действует один из самых внушительных пакетов мер соцподдержки – в него входят более 200 льгот. По инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко этот перечень стал еще больше. На социальную поддержку островитян в этом году дополнительно направили около 800 миллионов рублей.
Среди новых мер – компенсации расходов за покупку дров и угля, за капремонт многоквартирных домов, за приобретение оборудование для приема цифрового сигнала.
Расширен круг получателей бесплатных санаторно-курортных путевок. Теперь льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, неработающие пенсионеры с северным стажем от 40 лет, почетные доноры.
Принято решение – увеличить с 3 до 5 миллионов рублей финансовую помощь на лечение тяжелобольных сахалинцев и курильчан. Кроме того, с начала года инвалидам I и II групп стали предоставлять единовременные выплаты на приобретение жилья – до 3,4 миллиона рублей.
Ветеранам боевых действий начали ежемесячно выплачивать 1,5 тысячи рублей. А с 1 июня пенсионеры, которые проработали на Сахалине и Курилах от 35 до 40 лет, получили право на ежеквартальную выплату – 3 тысячи рублей.
Дополнительную поддержку предусмотрели для семей с детьми. Всем мамам при выписке из роддома дарят комплект для ухода за малышом. А с 1 июля ввели новую ежемесячную выплату – более 14 тысяч рублей – для семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Кроме того, с первого апреля в островном регионе заработал проект «Сахалинское долголетие». Его участники могут бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения по всей области.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня В актерской труппе сахалинского Чехов-центра пополнение
- 09:40 Сегодня Мэрия: подрядчик нарушает правила проведения земляных работ в Хомутово
- 10:00 Сегодня Сахалинская программа по диагностике рака лёгких вошла в ТОП-5 лучших соцпроектов России
- 10:20 Сегодня Мужчину, напавшего на сотрудника южно-сахалинской мэрии, отправят в психлечебницу
- 11:20 23 Августа Сахалинцы могут получить пенсионные накопления умерших родственников
- 18:00 23 Августа Завтра в 11-ом микрорайоне Южно-Сахалинска не будет горячей воды
- 16:30 23 Августа Первый дополнительный авиарейс прибыл из Москвы в Южно-Сахалинск
14:30 23 Августа Больше 2 500 дошкольных мест создадут в островном регионе
16:00 30 Июля Сахалинцев зовут на выставку из цикла «Гении одной эпохи»
10:30 5 Августа Сахалинцам предлагают показать своё видение мира через объектив камеры
10:44 6 Августа Жителям Сахалина покажут художественные сокровища России
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?