Минимальную пенсию повысили в Сахалинской области

С сегодняшнего дня, 30 августа, минимальный размер пенсий для островитян увеличится с 12 333 до 15 000 рублей. Первые выплаты в таком размере сахалинцы и курильчане получат уже в сентябре, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отметим, в этом году в Сахалинской области развернули масштабную работу по улучшению качества жизни островитян. Так, накануне стало известно, что теперь люди старшего возраста смогут получить по «Социальной карте сахалинца» скидки до 10% в магазинах и аптеках. С 1 сентября новая возможность станет доступна в Южно-Сахалинске, а в дальнейшем распространится на остальные районы.

Фактически сегодня в регионе действует один из самых внушительных пакетов мер соцподдержки – в него входят более 200 льгот. По инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко этот перечень стал еще больше. На социальную поддержку островитян в этом году дополнительно направили около 800 миллионов рублей.

Среди новых мер – компенсации расходов за покупку дров и угля, за капремонт многоквартирных домов, за приобретение оборудование для приема цифрового сигнала.

Расширен круг получателей бесплатных санаторно-курортных путевок. Теперь льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, неработающие пенсионеры с северным стажем от 40 лет, почетные доноры.

Принято решение – увеличить с 3 до 5 миллионов рублей финансовую помощь на лечение тяжелобольных сахалинцев и курильчан. Кроме того, с начала года инвалидам I и II групп стали предоставлять единовременные выплаты на приобретение жилья – до 3,4 миллиона рублей.

Ветеранам боевых действий начали ежемесячно выплачивать 1,5 тысячи рублей. А с 1 июня пенсионеры, которые проработали на Сахалине и Курилах от 35 до 40 лет, получили право на ежеквартальную выплату – 3 тысячи рублей.

Дополнительную поддержку предусмотрели для семей с детьми. Всем мамам при выписке из роддома дарят комплект для ухода за малышом. А с 1 июля ввели новую ежемесячную выплату – более 14 тысяч рублей – для семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Кроме того, с первого апреля в островном регионе заработал проект «Сахалинское долголетие». Его участники могут бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения по всей области.