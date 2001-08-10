Почти 12 тысяч сахалинских работодателей отчитаются за своих сотрудников

Отделение пенсионного фонда РФ по Сахалинской области информирует о начале приема ежемесячной отчетности СЗВ-М за август 2019 года. Отчитаться за своих сотрудников должны 11 900 островных работодателей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Напомним, ежемесячную форму отчетности СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» сахалинские работодатели должны предоставлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Таким образом, отчётность за август необходимо предоставить не позднее 16 сентября 2019 года. За нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности законодательством предусмотрены штрафы.

Цель отчетности — определить, прекратил ли пенсионер трудовую деятельность. Сегодня в Сахалинской области около 34 процентов пенсионеров являются работающими. Факт осуществления трудовой деятельности или ее отсутствия устанавливается специалистами ПФР по сведениям от работодателей: отчетность по форме СЗВ-М позволяет выявлять уволившихся пенсионеров и назначать им пропущенные индексации пенсий, имевшие место в период их работы.

Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте ПФР.

Добавим, что в островном регионе территориальные органы Пенсионного фонда ежемесячно принимают отчетность почти от 12 тысяч страхователей.