Льготный кредитный портфель ВТБ в Амурской области превысил миллиард рублей

ВТБ в Амурской области в первом полугодии 2019 года на 17% увеличил кредитный портфель в рамках действующих программ господдержки среднего и малого бизнеса. На 1 июля 2019 года объем кредитов этому сегменту достиг 1,1 млрд рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ.

Большую часть суммы — порядка 725 млн рублей — составляют кредиты по программе льготного финансирования Министерства сельского хозяйства РФ. Оставшийся объем выдан по линии льготных программ Министерства экономического развития РФ, которые предусматривают финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке не выше 8,5% годовых.

В первом полугодии 2019 года банк заключил в области 9 кредитных соглашений на общую сумму более 700 млн рублей. В льготном портфеле аккумулированы займы предприятиям торговли, АПК и пищевой промышленности, поставляющим продукцию в регионы России и стран зарубежья.

«Стратегическая задача для банка — ориентироваться на потребности клиентов, именно поэтому мы успешно выступаем проводником механизмов льготного кредитования. Как результат — увеличение портфеля таких кредитов у бизнеса. Драйвером роста стала программа господдержки аграрных предприятий Минсельхозом, и во втором полугодии мы намерены расширить взаимодействие в сегменте МСП», — прокомментировала управляющий ВТБ в Амурской области Ирина Малых.