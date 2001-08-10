С сентября островных пенсионеров ждёт прибавка к пенсии

С сентября 2019 года сахалинцы и курильчане старшего поколения будут получать ежемесячную добавку к пенсии - тысячу рублей. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Было бы справедливо, если бы повышение пенсии коснулось всех пенсионеров. У нас в регионе их 161 тысяча. Тем более, что в следующем году важный юбилей – 75-летие окончания Великой Отечественной войны. А закончилась она здесь, на Дальнем Востоке, в сентябре. Поэтому в преддверии юбилея в честь этой памятной даты считаю важным ввести в качестве новой меры поддержки ежемесячную доплату к пенсии для всех жителей, вышедших на пенсию по возрасту. Это будет справедливо, люди этого заслужили, – сказал Валерий Лимаренко.

Почетный гражданин Сахалинской области Галина Грошева отметила, что такая поддержка станет хорошим подспорьем для пенсионеров.

– Доплаты к пенсии выводят сахалинцев старшего поколения из-за черты бедности. Это правильно, – сказала Галина Грошева.

– Данное повышение предусмотрено для всех. Я считаю, что здесь соблюдается принцип социальной справедливости – не будет обиженных, – высказал свое мнение председатель Сахалинской гвардии Николай Бондаренко.

Валерий Лимаренко уточнил, что первые выплаты пенсионеры Сахалина и Курил могут получить уже в сентябре.

Напомним, 30 августа глава региона подписал постановление о повышении минимальной пенсии для сахалинцев и курильчан. Согласно документу минимальный размер пенсий для островитян увеличится с 12 333 до 15 000 рублей. Первые выплаты в таком размере сахалинцы и курильчане получат уже в сентябре. Благодаря инициативе врио губернатора пенсия островитян станет выше среднедушевого прожиточного минимума в области.