Больше шести тысяч сахалинцев получают выплаты по потере кормильца

В Сахалинской области пенсию по потере кормильца получают более 6 тысяч человек. Тем из них, кто достиг 18 лет, необходимо обратиться в ПФР для ее продления, подтвердив факт очного обучения. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу

Напомним, право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

В Сахалинской области страховые и социальные пенсии по потере кормильца получают более 6 тыс. человек. Ребятам, получателям таких пенсий, которым исполнилось 18 лет и поступившим в высшие или средние специальные учебные заведения, необходимо продлить выплату пенсии. Для этого нужно предоставить в территориальный орган ПФР по месту жительства справку из учебного заведения, подтверждающую факт очного обучения. Справку достаточно принести один раз в начале обучения. Выплата пенсии будет продлена до окончания учебы, но не более чем до достижения 23 лет.

Отчисление из образовательного учреждения, перевод на заочную или дистанционную форму обучения, а также окончание обучения, влечет за собой прекращение выплаты пенсии по случаю потери кормильца. Студент не позднее следующего рабочего дня после наступления таких обстоятельств должен уведомить органы Пенсионного фонда. При несвоевременном извещении может возникнуть переплата сумм пенсии, которую затем придется вернуть.

Своевременно следует известить органы ПФР и о том факте, если студент сменит учебное заведение.