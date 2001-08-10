ВТБ и ГК «Бриллиант» построят четырехзвездочный отель в Южно-Сахалинске
Накануне, 4 сентября, в рамках Восточного экономического форума заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и директор ООО «Бриллиант» Константин Резницкий подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены расширять взаимодействие в реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма Сахалинской области, передает ТИА "Острова" со ссылкой на банк ВТБ.
ВТБ рассматривает возможность кредитования строительства отеля DoubleTree by Hilton (4*) в Южно-Сахалинске. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд рублей. Помимо финансирования со стороны банка возведение объекта будет осуществляться за счет частных инвестиций ООО «Бриллиант» (резидента ТОР «Горный воздух»).
Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Одна из стратегических задач банка — персональный подход к каждому клиенту и совершенствование качества сервиса. Мы рады оказать поддержку местному бизнесу в части реализации таких знаковых проектов, как строительство отеля знаменитого бренда. Привлечение одного из мировых лидеров гостиничной индустрии со столетней историей будет способствовать дополнительному развитию туристического комплекса Сахалинской области, а также деловой и социально-культурной сферы».
«Мы работаем на рынке коммерческой недвижимости с 1998 года. Участие банка ВТБ в нашем новом проекте послужит развитию иного направления бизнеса группы «Бриллиант». Учитывая рост деловой активности, мы уверены в востребованности туристической инфраструктуры в нашем регионе, которая отвечала бы потребностям гостей Сахалина. Кроме того, проект позволит создать более 110 рабочих мест. Сотрудников мы намерены привлекать из числа жителей Сахалинской области, в том числе молодых специалистов — студентов профильных специальностей, с последующим обучением и повышением квалификации с использованием возможностей Hilton», - прокомментировал Константин Резницкий.
Общая площадь 10-ти этажной гостиницы превысит 23 тыс. кв. м. В здании высотой более 40 метров будут расположены 209 номеров, ресторан на 300 посадочных мест, 2 зала для проведения конференций, выставок и презентаций. Плановый срок завершения строительства – 2 квартал 2022 года.
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