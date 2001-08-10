Валерий Лимаренко предложил Путину подумать о снижении цен на бензин

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил снизить цены на бензин на островах. С такой инициативой он выступил на заседании президиума Государственного совета РФ. Мероприятие во время пятого Восточного экономического форума во Владивостоке провел президент России Владимир Путин, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На мероприятии обсуждалась национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035-го.

– Прямой разговор с участием глав регионов позволяет сфокусировать внимание на проблемах, которые стоят перед нами, четче обозначить, какие вопросы для дальневосточников сейчас являются наиболее острыми, наиболее существенными. Дает возможность лучше понять, насколько эффективно и результативно решаются стоящие здесь задачи. Где есть торможение, ведомственная волокита, ­– сказал Владимир Путин, открывая Госсовет.

Как отметил глава государства, в макрорегионе сегодня наметились позитивные тенденции. Внедряются новаторские управленческие подходы, растет приток прямых инвестиций, в том числезарубежных. Темпы роста промышленного производства в регионе за последние пять лет почти в три раза превышают среднероссийские.

В своем докладе Валерий Лимаренко сделал акцент на решении наболевших проблем островного региона. Так, сегодня в улучшении жилищных условий нуждаются более 15 тысяч сахалинских семей – 10% населения Сахалинской области. С начала года правительство области ведет системную работу по переселению сахалинцев и курильчан из аварийного жилья. За 8 месяцев ввели на 40% жилья больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году должны ввести в эксплуатацию более 300 тысяч «квадратов», а начиная с 2021-го, будут сдавать по 500 тысяч. Это позволит полностью закрыть проблему за три года, а не за шесть, как планировалось изначально.

Глава Сахалинской области обратился к президенту с предложением включить в программу переселения 180 тысяч аварийных «квадратов», пострадавших еще в 1995 году, во время разрушительного Нефтегорского землетрясения.

– 24 года назад произошла трагедия. В этом жилье уже люди выросли, родили детей, но до сих пор вопрос не решен. Эта проблема стала явной, когда я стал посещать это жилье. Меня люди буквально повели по квартирам. Мы обнаружили, что есть документы, подтверждающие ситуацию. Предлагаю чиновникам, которые отвечают за решение жилищных проблем, приехать к нам и вместе со мной пройтись по этим квартирам. Потому что из московского кабинета эту проблему, к сожалению, не решишь, – сказал Валерий Лимаренко.

– К вам комиссия приедет, дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда и вместе с федеральным правительством подготовьте программу по поддержке Сахалина, – отметил Владимир Путин.

Другая составляющая жилищной проблемы, уточнил Валерий Лимаренко, – стоимость квадратного метра сахалинского жилья, которая сопоставима со стоимостью квадратного метра жилья в столице.

Глава региона предложил также предусмотреть в программе развития Дальнего Востока возможность направлять молодежь по целевому набору в лучшие вузы России, чтобы ребята получали качественное образование и возвращались домой.

Также Валерий Лимаренко поднял не менее важный для сахалинцев вопрос стоимости топлива.

– Острова поставляют нефть, газ, уголь, но не получают от этого преимуществ. Взять цены на бензин – у нас они самые высокие. Предлагаю предусмотреть в национальной программе меры поддержки для дальневосточных регионов, в том числе нашего, чтобы сахалинцы и курильчане могли приобретать топливо по доступным ценам, – отметил врио губернатора.

Для единственного островного региона России жизненно важным является вопрос транспортной доступности. Только треть автодорог на островах сейчас имеют асфальтовое покрытие. Для решения проблемы в этом году дорожный фонд увеличили более чем на 60%.

Главе региона удалось добиться признания федерального статуса трассы Южно-Сахалинск – Оха. Это позволит с помощью федерального бюджета в кратчайшие сроки заасфальтировать 250 километров грунтовки, которые ведут в нефтяную столицу Сахалина. А на высвободившиеся средства областного бюджета будут приводить в порядок муниципальные дороги, по которым каждый день ходят и ездят люди.

Не менее важно и развитие авиасообщения. Большим достижением стало возвращение в регион компании «Аэрофлот». Крупнейший национальный перевозчик будет летать на Сахалин по экономически выгодному тарифу, но регион субсидирует «плоские тарифы» для сахалинцев. Валерий Лимаренко поблагодарил Президента за участие в решении вопроса.