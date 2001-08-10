Крупнейший в стране рыбоперабатывающий завод заработал на Шикотане

В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода ГК «Гидрострой» на острове Шикотан. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство Сахалинской области.

Остров Шикотан ­– место с уникальными рыболовной историей и традициями. В советское время здесь находилось крупнейшее в стране рыбоперерабатывающее консервное производство. Сегодня оно переживает свое второе рождение.

– Благодаря действиям руководства страны, работе на уровне региона с отечественным бизнесом ситуация на островах меняется в лучшую сторону, – прокомментировал событие врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. – Появляются новые производства, создаются рабочие места. Прорабатывается возможность обнуления налогов. Курильские острова становятся привлекательным местом и для предпринимательства, и для жизни.

Как отметил председатель совета директоров АО «Гидрострой» Александр Верховский, крупнейший в стране рыбоперабатывающий завод на Шикотане компания построила за два года. Его мощность – до одной тысячи тонн рыбы в сутки.

Общая сумма частных инвестиций составила 6,5 млрд рублей. В составе комплекса – инфраструктура морского порта и добычи, терминалы отгрузки, современный добывающий и транспортный флот. И самые современные перерабатывающие мощности. Генеральным подрядчиком по поставке, наладке и пуску является исландская компания SKAGINN, это лучшие в мире на сегодняшний день высокотехнологичные решения по переработке пелагических видов рыбы.

Новый завод способен выпускать мороженую продукцию, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, треска, сельдь тихоокеанская, скумбрия, сардина – иваси, кальмар, сайра и субпродуктов).

Мощность производственного холодильника составляет 5 тысяч тонн. Отдельно построен завод, где размещено жиромучное производство мощностью до 25 тонн в сутки. Ставка делается на комплексный подход в рыбообработке и безотходное производство.

Предприятие будет работать круглогодично и позволит создать дополнительно 200 новых рабочих мест. Общая численность работников – 500 человек.

Филиал «Крабозаводское» ЗАО «Курильский рыбак» (ГК «Гидрострой») – это первый в России завод с самым современным оснащением, что гарантирует выпуск продукции мирового качества. Завод удовлетворяет требованиям к объектам инвестиций и инвестиционным проектам, установленным Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».