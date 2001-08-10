Крупнейший в стране рыбоперабатывающий завод заработал на Шикотане
В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода ГК «Гидрострой» на острове Шикотан. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство Сахалинской области.
Остров Шикотан – место с уникальными рыболовной историей и традициями. В советское время здесь находилось крупнейшее в стране рыбоперерабатывающее консервное производство. Сегодня оно переживает свое второе рождение.
– Благодаря действиям руководства страны, работе на уровне региона с отечественным бизнесом ситуация на островах меняется в лучшую сторону, – прокомментировал событие врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. – Появляются новые производства, создаются рабочие места. Прорабатывается возможность обнуления налогов. Курильские острова становятся привлекательным местом и для предпринимательства, и для жизни.
Как отметил председатель совета директоров АО «Гидрострой» Александр Верховский, крупнейший в стране рыбоперабатывающий завод на Шикотане компания построила за два года. Его мощность – до одной тысячи тонн рыбы в сутки.
Общая сумма частных инвестиций составила 6,5 млрд рублей. В составе комплекса – инфраструктура морского порта и добычи, терминалы отгрузки, современный добывающий и транспортный флот. И самые современные перерабатывающие мощности. Генеральным подрядчиком по поставке, наладке и пуску является исландская компания SKAGINN, это лучшие в мире на сегодняшний день высокотехнологичные решения по переработке пелагических видов рыбы.
Новый завод способен выпускать мороженую продукцию, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, треска, сельдь тихоокеанская, скумбрия, сардина – иваси, кальмар, сайра и субпродуктов).
Мощность производственного холодильника составляет 5 тысяч тонн. Отдельно построен завод, где размещено жиромучное производство мощностью до 25 тонн в сутки. Ставка делается на комплексный подход в рыбообработке и безотходное производство.
Предприятие будет работать круглогодично и позволит создать дополнительно 200 новых рабочих мест. Общая численность работников – 500 человек.
Филиал «Крабозаводское» ЗАО «Курильский рыбак» (ГК «Гидрострой») – это первый в России завод с самым современным оснащением, что гарантирует выпуск продукции мирового качества. Завод удовлетворяет требованиям к объектам инвестиций и инвестиционным проектам, установленным Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:30 Сегодня Пункт для управления космическими аппаратами построят в Поронайске
13:00 Сегодня Сахалинок приглашают на фестиваль беременности и материнства
- 10:20 Сегодня ВТБ и ГК «Бриллиант» построят четырехзвездочный отель в Южно-Сахалинске
- 09:50 Сегодня Около 300 легкоатлетов соберёт «Анивское кольцо»
- 10:00 29 Августа Пенсионер сбил пешехода в Южно-Сахалинске
12:00 29 Августа Артисты Чехов-центра покажут новый спектакль в автобусе
10:30 29 Августа Современные жилые кварталы появятся в Южно-Сахалинске
- 13:00 30 Августа Минимальную пенсию повысили в Сахалинской области
10:30 5 Августа Сахалинцам предлагают показать своё видение мира через объектив камеры
10:44 6 Августа Жителям Сахалина покажут художественные сокровища России
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
Выбор редакции
- 20:51 Сегодня В субботнике в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
Мои острова - моё будущее
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?