Сахалинская область получит ещё больше средств на переселение жителей аварийных домов

Второй день Восточного экономического форума во Владивостоке отметился целым рядом важных для Сахалинской области договоренностей. Накануне глава региона Валерий Лимаренко подписал соглашения с Фондом содействия реформированию ЖКХ, Ростуризмом, «Сбербанком», «Ростелекомом», правительством Кузбасса, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Благодаря этому Сахалинская область получит дополнительное финансирование на переселение жителей аварийных домов. Более 936 миллионов рублей на эти цели выделит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

­– В области почти 1,2 миллиона квадратных метров жилья с высокой степенью износа – около 10% всего островного жилфонда. В новых квартирах нуждаются 15 тысяч семей. Поэтому для нас принципиально важно решить проблему с аварийным жильем в кратчайшие сроки, и на это направлено соглашение с Фондом, – сказал Валерий Лимаренко.

За последние полгода в новостройки уже заехали почти 350 семей из Охи, Ноглик, Южно-Курильска. До конца 2019-го новых хозяев дождутся еще около 650 квартир. Полностью решиться проблема с аварийным жильем должна до 2024 года. Для этого в Сахалинской области планируют вводить по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Для сравнения: в 2018 году построили 260 «квадратов».

Серию соглашений по развитию островного туризма продолжил проект «Яркая зима на Сахалине». Правительство области реализует его совместно с Федеральным агентством по туризму. Партнером выступит туроператор TUI, который объединяет свыше пяти тысяч агентств.

Как рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, проект предполагает создание комплексного турпродукта по приемлемым ценам. Это повысит финансовую доступность отдыха на Сахалине для жителей других регионов России и поможет привлечь гостей из других стран.

В пакет будут входить авиаперелет, проживание, ски-пасс для «Горного воздуха». По желанию путешественника экскурсионную программу можно дополнить зимней рыбалкой, походами в горы на снегоступах, катаниями на снегоходах, собачьих упряжках и другими развлечениями. Благодаря сотрудничеству с сахалинскими туроператорами и гостиницами стоимость путевки будет ниже, чем самостоятельная оплата каждой составляющей по отдельности. Старт продаж туров в офисах TUIпо всей стране намечен на 1 октября.

Кстати, в «Яркую зиму на Сахалине» путешественники будут попадать на самолетах «Аэрофлота». С возвращением крупнейшего национального перевозчика, которого добился Валерий Лимаренко, число авиарейсов между Южно-Сахалинском и Москвой в зимнее время увеличивается в два раза. Это также дает дополнительный импульс развитию островного туризма.

Во время пятого ВЭФ высокую оценку проектам по развитию туристической сферы дала вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец.

– Сахалинская область – привлекательный регион во всех отношениях. Игры «Дети Азии» показали, что Сахалин может на очень высоком уровне встречать тысячи гостей. На ВЭФ регион представил интересные проекты, которые поспособствуют совершенствованию инфраструктурыостровов и откроют Сахалин для всего мира, – подчеркнула она.

На полях пятого форума был подписано также соглашение с ПАО «Ростелеком». Валерий Лимаренко и президент компании Михаил Осеевский договорились о модернизации городской среды с помощью инновационных технологий. В Южно-Сахалинске крупнейший российский провайдер цифровых услуг совместно с Минстроем будут внедрять федеральный проект «Умный город».

С президентом ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом письменно засвидетельствовали установление стратегического партнерства в сфере социально-экономического развития. Сотрудничество с крупнейшей финансовой организацией затронет такие направления, как модернизация производственных мощностей в транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, а также внедрение высокотехнологичных производств и информационных технологий, кредитование инвестиционных проектов, поддержка малого и среднего предпринимательства.

Еще одно соглашение глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал с губернатором Кемеровской области – Кузбасса Сергеем Цивилёвым. Благодаря этому документу расширяются двусторонние связи российских регионов в экономической, научно-технической и культурной сферах. Стороны договорились обмениваться опытом в области пищевой промышленности, растениеводства и животноводства. Регионы также планируют совместную работу по использованию энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ, освоению угольных месторождений.

Напомним, ранее на полях ВЭФ Валерий Лимаренко заключил соглашения, направленные на социально-экономическое развитие Сахалинской области и повышение инвестиционной привлекательности островов. Документы коснулись сфер образования, ЖКХ, туризма, цифровых технологий и других приоритетных отраслей.

Кроме того, глава региона выступил с докладом на заседании президиума Госсовета РФ, которое накануне провел Владимир Путин. В частности, поддержку президента получила инициатива врио губернатора по включению в федеральную программу расселение 180 тысяч квадратных метров аварийного жилья в Охинском районе.