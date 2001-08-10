Островные льготники могу изменить форму получения набора соцуслуг

Сахалинские и курильские федеральные льготники до 1 октября могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ). Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ПФР.

Напомним, в состав НСУ в натуральном выражении входит:

обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

От получения одной, двух частей или всего набора социальных услуг в натуральном выражении можно отказаться в пользу денежной формы. Стоимость набора социальных услуг в 2019 году составляет 1 121,42 рубля. Из них:

863,75 рубля выделяется на лекарства;

133,62 рубля — на санаторно-курортное лечение;

124,05 рубля — на проезд.

Отметим, что если гражданин ранее уже подавал заявление о том, в какой форме он желает получать НСУ, то нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока он не изменит своего решения.

Если же решение изменилось и федеральный льготник желает с 1 января 2020 года получать НСУ в другой форме (полностью или частично) или право на его получение появилось у гражданина впервые, то заявление необходимо подать до 1 октября нынешнего года.

Для подачи заявления сахалинцы и курильчане могут обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ, а также направить заявление в электронной форме — в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.