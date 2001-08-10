Товарные войны и статус «Бог» — 4-я промышленная революция приближается

Большие данные, искусственный интеллект, блокчейн и интернет вещей — цифровая революция меняет правила торговли. Таков был основной тезис всех выступлений на секции «Цифровая трансформация международной торговли», организованной Российским экспортным центром. За последние годы более 20% мировой торговли ушли в онлайн. Как отметил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев, цифровая революция меняет правила игры и представления о торговле в принципе.

Постепенный, но нарастающий с каждым годом переход всех процессов в онлайн-пространство предполагает новые вызовы для мировой торговли. Образование, бизнес, социальная сфера, государственное управление, межличностные коммуникации — все эти сферы кардинально меняют принципы существования именно под воздействием цифры. Однако важно понимать, что переход в онлайн ведет к кардинальной трансформации всех внутренних процессов.

Один из главных трендов последнего времени — кастомизация. То есть индивидуализация продукции под заказы конкретных потребителей путём внесения конструктивных или дизайнерских изменений (обычно — на конечных стадиях производственного цикла). Например, нанесение рисунка на приобретаемую в интернет-магазине футболку по заявке покупателя или изготовление свадебного торта с поздравительной надписью. Как отметил Андрей Слепнев, в эпоху диджитал-трансформации промышленная экономика сменяется цифровой.

— В 2018 году объем подключений к Всемирной сети достиг 50% всего населения земли. Естественно, что все больше и больше процессов уходит в онлайн. Так, по последним данным, только за один год в Мексике объемы продаж через Интернет выросли на 35%. Эта страна является лидером по показателю темпа роста. Россия находится на 9 месте. Вообще, то что лидерами стали развивающиеся экономики — это новый тренд, с которым надо считаться, — отметил Андрей Слепнев.

Мировые демографические процессы, а также неравномерность процессов цифровой трансформации и несоответствие регуляторных практик и физической инфраструктуры уровню развития «цифры» ведет к смещению геоэкономического центра мира в Азию. В этом связи, возрастает важность работы по развитию экспорта российских товаров. Именно эту работу берет на себя Российский экспортный центр.

Благодаря такой поддержке, например, удалось вывести на рынок Азии такой продукт, как «Беляевская пастила». Для того, чтобы существенно увеличить продажи, потребовалось поменять упаковку, изменить фасовку и выбрать более подходящие цвета. Этот пример Андрей Слепнев использовал как иллюстрацию важности грамотной презентации продукции на онлайн-витринах.

Фото: Росконгресс