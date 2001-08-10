Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости

Панельная сессия «Участие Дальнего Востока в глобальных цепочках добавленной стоимости. Эффективные стратегии» состоялась 5 сентября в рамках V Восточного экономического форума. Участники оценили перспективы развития торговли, обозначили приоритеты с точки зрения экспортных и импортных потоков, назвали барьеры, связанные с включением предприятий в цепочки.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Тимур Максимов напомнил о классической экономической схеме – создании режимов преференций в той или иной стране и открытии ниш на рынке. По его мнению, современный мир изменился и на примере многих стран видно, как за десятилетие им удалось заметно поднять экономику.

«Эффективны ли сегодня прежние стратегии, которые действовали прежде всего за счет дешевой рабочей силы?.. Доля занятости в промышленности во всех развитых странах за последние 30 лет неуклонно падала, зависимость промышленного производства от стоимости труда неуклонно снижалась. Конкурировать по старой модели сегодня вряд ли получится, хотя концепция цепочек не утратила силу», – отметил Т. Максимов. По его мнению, ключевыми факторами развития торговли и цепочек добавленной стоимости сегодня являются НИОКР, дизайн, постпродажное обслуживание и маркетинг.

О трендах развития мировой системы торговли рассказала член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина. По ее словам, «не стоит отмахиваться от той модели увеличения торговли, которая оправдала себя и строится на цепочках.

«Сегодня происходит смещение фокуса с сырьевой составляющей производства к более сложным высокотехнологичным ступеням. В России цепочки пока не вышли за пределы энергетического сектора, за исключением отдельных примеров в других сферах. Перед нами комплексная задача – выявить приоритетные направления развития, определить национальные высокотехнологичные производства, проводить взвешенную торгово-экономическую политику – это позволит включиться в цепочки», – отметила она.

Старший вице-президент, АО «Российский экспортный центр» Алексей Кожевников представил роль РЭЦ как института поддержки экспорта, охарактеризовал инструментарий, способствующий созданию цепочек добавленной стоимости. Сегодня государство субсидирует затраты предпринимателей на логистику, НИОКР, сертификацию, предоставляет им помощь в получении льготных финансовых инструментов, организационный инструментарий, например, включение компаний в цепочки за рубежом через рынок электронной коммерции.

При этом, по мнению А. Кожевникова, включение в цепочки связано с политикой издержек.

«Мы видим ограничения и барьеры, которые не позволяют бизнесу включиться в цепочку. Государство – субъект таких отношений и должно заниматься этими вопросами. Мы контактируем с экспортерами, встречаем проблемы инфраструктурных ограничений, которые не позволяют производителю включиться в цепочку. Мы однозначно должны смотреть вперед, а то мы постоянно готовимся к прошедшей войне», – заявил эксперт.

Так, сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион является центром производства, оттуда исходит множество логистических маршрутов. При этом, напомнил Кожевников, этот регион становится и центром потребления.

«Мы должны вперед смотреть: цепочки идут не только из Китая, но и в сторону Китая. Нужно сегодня понимать, как мы завтра будем встраивать компании в эти цепочки – это следует обсуждать заранее. А через 5–7 лет тренд развернется в сторону Африки», – отметил он, призывая дискутировать о перспективности цепочек и учитывать вновь формируемые процессы.

Спикеры подчеркнули, что участие в цепочках добавленной стоимости требует внимания как к экспорту, так и к импорту, требует комплексного подхода.