Дальневосточные клиенты ВТБ увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов Дальнего Востока в период с 1 июня по 31 августа 2019 г., сравнив ее с летними месяцами прошлого года. В этом году число дальневосточников, выбравших зарубежный отдых, выросло на 43%. Число транзакций клиентов ВТБ региона за рубежом увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом до 335 тысяч. Общий объем их трат увеличился до 1,3 млрд рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ.

Пятерку зарубежных стран по объему трат традиционно возглавила Южная Корея – этим летом дальневосточные клиенты ВТБ совершили там операции на 207 млн рублей. Далее идут Турция (120 млн руб.), Италия (101 млн руб.), США (90 млн руб.) и Испания (87 млн руб.). «Новичком» топ-10 рейтинга наиболее популярных направлений отдыха стала Германия, вытеснив из списка Кипр. Средний чек по карточным транзакциям составил в этом году 3,8 тысячи рублей.

Третий год подряд наибольшее число операций клиенты ВТБ совершают в Южной Корее (порядка 41 тыс. транзакций, что на 27% больше чем прошлым летом). В первую пятерку также вошли США (34 тыс. транзакций), Турция (28 тыс.), Испания (20 тыс.) и Беларусь (18 тыс.).

Расходы дальневосточных туристов в период летних отпусков в топ-30 стран увеличились в супермаркетах на 30%, в ресторанах и барах – на 29%. На треть вырос интерес к посещению театров, концертов и кино.

Обороты дальневосточных клиентов ВТБ на заправках за границей увеличились на 21%. А вот покупки в магазинах одежды и обуви выросли всего на 14%.