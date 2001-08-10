Островитянам расскажут о формах получения набора социальных услуг

Завтра, 13 сентября, с 10.00 до 12.00 в областном отделении Пенсионного фонда пройдет «прямая телефонная линия» для федеральных льготников по вопросам предоставления набора социальных услуг, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Специалисты проконсультируют о формах получения набора социальных услуг, способах и сроке подачи заявления, если гражданин желает изменить форму получения всего набора социальных услуг или отдельных его частей.

Телефоны для консультаций: 8 (42-42) 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.