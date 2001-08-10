Больше 156 тысяч пожилых островитян уже получили доплату к пенсии

Более 156 тысяч островитян уже получили доплату к пенсии в размере одной тысячи рублей. Первые выплаты в таком размере сахалинцы и курильчане начали получать в сентябре. Средства предоставляют в том числе работающим пенсионерам, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Надбавку предоставляют всем сахалинцам и курильчанам, получающим выплаты по линии Пенсионного фонда России. Никаких заявлений для этого писать не нужно, деньги начисляются автоматически. В общей сложности эта мера поддержки предназначена для 163 тысяч островных пенсионеров.

А с августа в Сахалинской области увеличили минимальный размер пенсий – 12 333 до 15 000 рублей. Выплату получают неработающие пенсионеры, дети-инвалиды, а также несовершеннолетние островитяне, потерявшие кормильца.

– Если гражданин ранее являлся получателем региональной доплаты к пенсии, то перечисление новой выплаты будет произведено автоматически до конца текущего месяца. То есть, пенсионер получит разницу за август – 2 667 рублей, и уже увеличенную пенсию за сентябрь. В последующих месяцах он будет получать пенсию в размере 15 000 рублей, – рассказала заместитель регионального министра соцзащиты Татьяна Романец. – На сегодняшний день выплату получили 20 983 человека.

Островитянам, которые ранее не получали региональную социальную доплату, но имеющим на это право, следует обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, снилс и трудовую книжку.

В этом году в Сахалинской области развернули масштабную работу, направленную на улучшение качества жизни островитян. Теперь люди старшего возраста могут получить по «Социальной карте сахалинца» скидки до 10 процентов в магазинах и аптеках. С 1 сентября такая возможность доступна в областном центре, а в дальнейшем распространится на остальные районы.

Фактически сегодня в Сахалинской области действует один из самых внушительных пакетов мер соцподдержки – в него входят более 200 льгот. По инициативе руководителя региона этот перечень стал еще больше. На социальную поддержку островитян в этом году дополнительно направили около одного миллиарда рублей. Расширен круг получателей бесплатных санаторно-курортных путевок. Теперь льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, неработающие пенсионеры с северным стажем от 40 лет, почетные доноры.

Ветеранам боевых действий начали ежемесячно выплачивать 1,5 тысячи рублей. А с 1 июня пенсионеры, которые проработали на Сахалине и Курилах от 35 до 40 лет, получили право на ежеквартальную выплату – 3 тысячи рублей.

Дополнительную поддержку предусмотрели для семей с детьми. Всем мамам при выписке из роддома дарят комплект для ухода за малышом. А с 1 июля ввели новую ежемесячную выплату – более 14 тысяч рублей – для семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Кроме того, с первого апреля в островном регионе заработал проект «Сахалинское долголетие». Его участники могут бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения по всей области.