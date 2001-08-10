«Аврора» подготовила зимнее расписание авиаперелётов
Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов по маршруту Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск и Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск на период действия расписания с 27 октября по 31 декабря 2019 года. Об этом ТИА "Острова" сообщают в пресс-службе компании.
Рейсы по этим направлениям будут выполняться на современных и комфортабельных воздушных судах Bombardier Q400 по следующему расписанию:
- Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск - по средам и субботам. Вылет в Ноглики по средам – 08:30, по субботам – 16:00. Вылет обратного рейса в Южно-Сахалинск – 10:50 и 18:20 соответственно.
- Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск – по вторникам и пятницам. Вылет в Комсомольск-на-Амуре по вторникам – 16:00, по пятницам – 08:20. Вылет обратного рейса в Южно-Сахалинск – 17:30 и 09:50 соответственно.
- Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск – по четвергам и воскресеньям. Вылет в Петропавловск-Камчатский по четвергам – 14:10, по воскресеньям – 09:30. Вылет обратного рейса в Южно-Сахалинск – 19:40 и 15:00 соответственно.
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