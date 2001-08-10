Строительство цеха по производству рыбной муки и жира завершается на Кунашире
На курильском острове Кунашир близится к завершению создание высокотехнологичного производства. Как ТИА "Острова" сообщили в корпорации развития Сахалинской области, строители установили на бетонном фундаменте произведенные в Таиланде многотонные роторы и статоры, с помощью которых головы рыб, кости, плавники, субпродукты будут превращаться в рыбную муку и рыбий жир. В настоящее время ведется монтаж конвейеров, воздуховодов для вентиляции цеха и сушки продукции и другого вспомогательного оборудования. Попутно строители собирают здание цеха, устанавливают стеновые панели и крышу.
Инвестиционный проект, в рамках которого будет создано несколько десятков новых рабочих мест, реализуется при поддержке «Корпорации развития Сахалинской области». Он предполагает создание высокотехнологичного производства по глубокой переработке сырья. Инициатор - «Южно-Курильский рыбокомбинат». Предприятие добывает и перерабатывает в год более 40 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. Новый цех пустит в дело не только отходы «Южно-Курильского рыбокомбината», но и других отраслевых компаний, расположенных на острове.
- Спрос на продукцию – рыбную муку и рыбий жир – постоянно растет, - рассказал генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин Коробков. – Они используются при производстве кормов для сельскохозяйственных и домашних животных, для рыб в аквакультуре.
Годовой объем продукции цеха - более 8000 тонн. Из них 5000 тонн – рыбная мука. Остальное – рыбий жир, отмечают в корпорации развития.
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