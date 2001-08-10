Современный коровник скоро заработает в Анивском районе

На Сахалине резидент территории опережающего развития готовит к вводу в эксплуатацию современный коровник. Готовность объекта компании «Грин Агро Сахалин», рассчитанного на 950 взрослых животных, составляет 99%. Специалисты ведут наладку оборудования, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Корпорацию развития Сахалинской области.

Инвестиционный проект предусматривает создание в окрестностях села Троицкого животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада с молокозаводом, способным переработать 120 тонн молока в сутки. Сейчас на территории хозяйства введен в эксплуатацию один из двух коровников, а также блок сухостойных коров с родильным отделением, больничный блок, ряд помещений для молодняка. На ферме уже находится более полутора тысяч животных. 700 из них – дойные коровы голштинской породы, завезенные из Дании и Приморского края. Остальное – телята и ремонтное поголовье.

- Два наших коровника – действующий и тот, что уже почти построен, - отличает от подобных объектов на территории Дальнего Востока очень высокий уровень механизации и автоматизации производственных процессов, - рассказал исполнительный директор ООО «Грин Агро Сахалин» Владимир Балухта. – Например, раздача кормов осуществляется с помощью специальной техники. Подача воды, удаление навоза – все эти действия выполняются в автоматическом режиме. Даже для того, чтобы почесать бока, корове достаточно прислониться к механической щетке. Каждое животное носит специальный ошейник. С него информация о продуктивности, состоянии здоровья коровы мгновенно поступает на смартфоны сотрудников, и они могут оперативно принять необходимые меры.

Комфортные условия для животных, сбалансированный рацион и хорошая генетика позволяют добиться высоких удоев. По сведениям областного министерства сельского хозяйства, самые высокие показатели в островном регионе за пять месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям достигнуты в хозяйстве «Грин Агро-Сахалин» - 3 648 килограммов на одну фуражную корову.

Есть у внедрения современных технологий и важный социальный аспект.

- Постепенно работа на сельскохозяйственном производстве перестает выглядеть грязной и непрестижной, - отметил руководитель «Корпорации развития Сахалинской области» Дмитрий Вдовин. – Новые высокотехнологичные рабочие места, требующие глубоких знаний, привлекают людей с соответствующим образованием. Они получают достойную оплату за свой труд. Сегодня из 150 сотрудников «Грин Агро Сахалин» почти половина – молодежь. Считаю, это важнейший показатель того, что у сельскохозяйственной отрасли на Сахалине есть будущее.

После ввода в строй всех объектов животноводческого комплекса в окрестностях села Троицкого численность сотрудников компании «Грин Агро Сахалин» превысит 300 человек.