На Сахалине стали чаще оформлять каско

По итогам первой половины 2019 года в Сахалинской области наблюдается возросший спрос населения на добровольное страхование транспортных средств — каско. Количество заключённых договоров увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Объём страховых премий превысил 97 млн рублей, показав рост в 20%. Объём выплат вырос на 39% и составил более 32 млн рублей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного отделения Банка России.

«На динамику в сегменте автокаско повлиял рост продаж автомобилей, который был связан с проведением в салонах летних акций. Островитянам предлагали выгодные условия при покупке транспортных средств в кредит», — прокомментировал главный экономист южно-сахалинского отделения ЦБ РФ Дмитрий Питиляк.

Наблюдается рост премий и в сегменте договоров страхования от несчастных случаев и болезней. Жители Сахалинской области оформили сделки на 90 млн рублей, показатель увеличился на 18%. Количество заключённых договоров увеличилось на 8% и превысило 39 тысяч.

Доля страхования жизни в общем объёме собранных страховых премий на Сахалине показала снижение с 44% до 33%. Сумма страховых премий в данном сегменте страхования снизилась на 38%, количество договоров — на 17%. Это может быть связано с падением спроса на продукты инвестиционного страхования жизни по причине неудовлетворённости клиентов их доходностью, а также возросшей информированностью граждан об особенностях этих финансовых продуктов.

Общий объём страховых премий в Сахалинской области за шесть месяцев 2019 года снизился на 18% до 1,2 млрд рублей. Страховщики урегулировали страховые события на сумму в 454 млн рублей. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 42%.