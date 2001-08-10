Почти 260 млн рублей из средств маткапитала направили сахалинцы на образование своих детей
Около 260 миллионов рублей из средств материнского (семейного) капитала направили сахалинские родители на образование своих детей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Пенсионного Фонда.
В ПФР отмечают, государственная программа маткапитала всегда предусматривала распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Данное направление использования «материнских денег» популярно и у островных родителей. К тому же средствами можно воспользоваться для оплаты образовательных услуг любого ребенка в семье как в полном объеме, так и частично.
Распорядиться средствами уже через два месяца после рождения или усыновления ребенка, с появлением которого у семьи возникло право на маткапитал, можно для оплаты детского сада, яслей, а также услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.
После трехлетия малыша средства можно использовать для оплаты обучения, содержания и проживания детей в образовательном учреждении. Эти направления особенно актуальны, если семья желает воспользоваться средствами для оплаты дополнительных услуг школьного образования (кружки, секции, курсы) либо обучения детей в средних специальных и высших учебных заведениях. Также материнским капиталом можно оплатить проживание и коммунальные услуги в общежитии на время учебы.
Во всех этих случаях законом оговаривается, что возраст ребенка, на образование которого направлены средства, на дату начала обучения не должен превышать 25 лет, а организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.
Всего в Сахалинской области выдано 33 515 сертификатов на материнский капитал. За все время реализации программы островные родители на образование своих детей направили средства маткапитала на общую сумму 257 953 000 рублей.
Напомним, размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Для получения права на него необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года включительно. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
18:00 Сегодня Островным родителям заплатят за то, что их дети ходят в частные детские сады
- 13:00 Сегодня Трепанга на три миллиона рублей выловили браконьеры на Сахалине
09:45 Сегодня Крышу пятиэтажного дома потушили в Александровск-Сахалинском
- 09:10 Сегодня Больше ста спортсменов собрала «Анива Спринт»
- 12:30 12 Сентября Молодая девушка погибла в ДТП в Углегорском районе
13:30 12 Сентября Сахалинцу, виновному в смертельном ДТП, грозит до 12 лет тюрьмы
- 16:30 11 Сентября Южносахалинцев приглашают на открытие музыкального фонтана
- 13:00 13 Сентября Водитель внедорожника погиб при ДТП на севере Сахалина
16:30 19 Августа Южносахалинцев зовут на "Ночь кино"
12:05 20 Августа Южносахалинцев приглашают на экскурсию по площади Славы
09:30 26 Августа Молодежный конкурс моноспектаклей пройдет на Сахалине
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
16:40 16 Сентября Чемпион Дальнего Востока по карате киокусинкай Никита Шимко: Всё своё время отдаю детям
17:23 13 Сентября Директор предприятия по производству протезов Мария Больба: Приятно «ставить людей на ноги»
20:07 9 Сентября Ветеринар Василий Мынаев: На Дальнем Востоке клиники такого уровня, как у нас, больше нет
21:03 5 Сентября Сыровар Мария Федотова: Наш сыр – произведение искусства, в которое мы вкладываем душу
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?