Островным родителям заплатят за то, что их дети ходят в частные детские сады

Уже в сентябре в островном регионе начнут выплачивать новую меру поддержки - компенсацию родителям, чьи дети посещают частные дошкольные учреждения, а также группы присмотра и ухода у индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского министерства образования.

Принятая мера в части предоставления компенсации родителям, прежде всего, направлена на решение задачи нацпроекта «Демография» - создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей.

- Эта мера позволит снизить для родителей размер платы в частных образовательных организациях, обеспечить доступность дошкольного образования, сохранить позитивные тенденции роста рождаемости, - сказала первый замминистра образования Светлана Мирова.

Она пояснила, что выплата будет предоставляться ежемесячно в размере 50 % от родительской оплаты, но не более 10 тысяч рублей. В текущем году на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 37 миллионов рублей.

Чтобы получить выплату родители должны собрать необходимый пакет документов и предоставить его в отдел образования по месту жительства. Компенсация предназначена только за легализованные частные образовательные организации.

Надо отметить, что такие негосударственные организации очень востребованы, они обеспечивают дополнительные места в детских садах. Условия здесь не уступают бюджетным учреждениям. Частные сады и группы по присмотру и уходу— хорошая альтернатива для работающих родителей, особенно в период до устройства ребенка в государственное учреждение. На сегодняшний день официальные негосударственные дошкольные учреждения существуют только на территории двух муниципалитетов - г. Южно-Сахалинска и Холмска. По области открыты три частных детских сада и 15 групп присмотра и ухода за детьми. При участии бизнеса в регионе удалось создать более 500 дополнительных дошкольных мест.

- Моя дочь посещает частный детский сад «Ладушки». Нам очень нравится, здесь соблюдается такой же режим дня, как в обычном детском садике. Созданы прекрасные условия для развития малышей - подобран замечательный педагогический коллектив, предусмотрена подготовка к школе. Для нас очень удобно то, что все занятия по дополнительному образованию проходят именно в детском садике, - поделилась Евгения Аскерова, жительница г. Южно-Сахалинска. – Благодаря тому, что теперь появилась возможность получать ежемесячную компенсацию на оплату частного детского сада, что существенно сокращает расходы нашего семейного бюджета, мы с мужем планируем оставить нашего ребенка именно в этом дошкольном учреждении.

Сегодня в Сахалинской области услугами дошкольного образования охвачено более 30 тысяч детей. В островном регионе ликвидирована очередь в учреждения дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Очередь сохраняется только для малышей до 3-х лет. До конца 2021 года в регионе должны закрыть данную потребность.