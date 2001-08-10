Южносахалинцам напоминают о сроках уплаты налогов

Региональная межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №1 напоминает, что срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов за 2018 год - до 2 декабря 2019 года. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу южно-сахалинской мэрии.

Рассылка единых налоговых уведомлений за 2018 год уже началась. Они направлены владельцам налогооблагаемого имущества (земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств) по почте или размещены в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика».

Обращаем особое внимание, что печатает и рассылает налоговые документы филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Кемерово. Поэтому налоговые уведомления, направленные Кемеровским отделением почтовой связи, являются подлинными.

Напоминаем, что подключиться к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика» можно в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь паспорт.