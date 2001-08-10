Трассу Южно-Сахалинск – Оха должны передать в федеральную собственность в 2020 году
В мае 2020 года трассу Южно-Сахалинск – Оха должны передать в федеральную собственность. Такая информация прозвучала на совещании в правительстве Сахалинской области, где приняли участие руководители территориальных органов управления автомобильными дорогами изо всех регионов Дальнего Востока. Вместе со специалистами федерального Минтранса и Ассоциации «РАДОР» они обсудили реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного правительства.
Важнейшие задачи нацпроекта – до 2024 года привести дороги в российских регионах в нормативное состояние, уменьшить долю перегруженных трасс, а также сократить число ДТП и количество смертей на дорогах.
– Транспортная доступность Сахалина и Курил – важнейшая составляющая комфортной жизни на островах, поэтому губернатор Валерий Лимаренко и правительство области уделяют развитию дорожного хозяйства огромное внимание, – сказал заместитель председателя регионального правительства Сергей Олонцев. – Один из ключевых вопросов – перевод дороги от Южно-Сахалинска до Охи в федеральное подчинение. Принципиальная договоренность уже есть. Ожидается, что окончательная передача произойдет в мае 2020 года. Это значит, средства на строительство, ремонт и содержание дороги на север будут поступать из федерального бюджета.
Высвободившиеся областные деньги направят на развитие региональной дорожной сети, в частности на западном побережье. Планируется завершить асфальтирование трассы Невельск – аэропорт Шахтерск. Уже приступили к первому этапу работ на участке Арсентьевка – Ильинское. Чтобы сделать дорогу более безопасной, ее проложат по-новому – вдали от железнодорожных путей и мостовых переходов.
Еще в начале года глава области Валерий Лимаренко принял решение – на 60 процентов увеличить дорожный фонд и сместить фокус внимания в сторону муниципальных трасс, где каждый день ездят и ходят люди. Также губернатор поставил задачу – довести процент асфальтовых трасс на Сахалине и Курилах до среднероссийского уровня.
Протяженность островных дорог – около 5 тысяч километров, только треть из них имеют твердое покрытие. В рамках национального проекта за пять лет доля региональных асфальтовых трасс должна вырасти до 55 процентов. В Южно-Сахалинске сегодня в нормативном состоянии находится 36 процентов дорог, к 2024 году этот показатель достигнет 86 процентов. На эти цели потребуется более 50 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.
– Дальневосточный федеральный округ выделяется на фоне остальных макрорегионов. Свой отпечаток накладывают особые климатические условия, отдаленное географическое положение. Традиционно осенью дорожная отрасль подводит итоги. По стране выполнено более 60 процентов запланированных работ, строительно-полевой сезон еще продолжается. Исполнение проектов в Сахалинской области находится на высоком уровне. Уверен, что все контрольные точки по нацпроекту в регионе будут достигнуты, – отметил генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.
Ассоциация с 1993 года объединяет территориальные органы управления автодорогами изо всех российских регионов. «РАДОР» активно применяет формат выездных совещаний в различных федеральных округах, чтобы эффективно обмениваться опытом, поддерживать диалог с регионами, подводить итоги. Кстати, на мероприятии в Южно-Сахалинске Игорь Старыгин вручил почетную грамоту Ассоциации министерству транспорта Сахалинской области за большой вклад в развитие дорожного хозяйства Российской Федерации.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Южносахалинцам напоминают о сроках уплаты налогов
- 12:30 12 Сентября Молодая девушка погибла в ДТП в Углегорском районе
13:30 12 Сентября Сахалинцу, виновному в смертельном ДТП, грозит до 12 лет тюрьмы
- 13:00 13 Сентября Водитель внедорожника погиб при ДТП на севере Сахалина
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
16:30 19 Августа Южносахалинцев зовут на "Ночь кино"
12:05 20 Августа Южносахалинцев приглашают на экскурсию по площади Славы
09:30 26 Августа Молодежный конкурс моноспектаклей пройдет на Сахалине
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
16:40 16 Сентября Чемпион Дальнего Востока по карате киокусинкай Никита Шимко: Всё своё время отдаю детям
17:23 13 Сентября Директор предприятия по производству протезов Мария Больба: Приятно «ставить людей на ноги»
20:07 9 Сентября Ветеринар Василий Мынаев: На Дальнем Востоке клиники такого уровня, как у нас, больше нет
21:03 5 Сентября Сыровар Мария Федотова: Наш сыр – произведение искусства, в которое мы вкладываем душу
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?