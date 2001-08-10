Сахалинцы задолжали за свет больше 400 млн рублей

В августе 3 504 должника за потребленную электроэнергию получили предупреждения о возможных ограничениях в энергоснабжении. Уведомления направлены сахалинцам, чей долг превышает два норматива потребления, установленного в регионе, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинэнерго.

В соответствии с законодательством известить потребителя о предстоящих отключениях электроэнергии можно при личном контакте под роспись, заказным письмом, посредством смс-сообщений, по телефону. С момента получения предупреждения у потребителя есть 20 дней, чтобы решить вопрос погашения задолженности. Из числа получивших предупреждения в августе 1 282 гражданина в установленный законом срок оплатили задолженность на общую сумму 5,6 млн рублей, еще 95 человек заключили соглашения о поэтапной выплате долга на 1,7 млн рублей. Электроснабжение остальных будет приостановлено до полного погашения задолженности и оплаты услуг по подключению.

На начало сентября общая задолженность частных клиентов Сахалинэнергосбыта (филиал ПАО ДЭК), выполняющего по агентскому договору функции по сбыту электроэнергии в зоне деятельности Сахалинэнерго, превышает 402 млн рублей. Совсем скоро в регионе начнется отопительный сезон, на прохождение которого многомиллионные долги потребителей могут оказать негативное влияние. Для минимизации ущерба от неоплачиваемого отпуска электроэнергии энергетики намерены усилить работу по взысканию задолженности, в том числе реализуя мероприятия по прекращению электроснабжения должников.

Сахалинэнергосбыт рекомендует до 25-го сентября оплатить потребленную в августе электроэнергию, при наличии задолженности рассчитаться любым удобным способом, представленным на сайте ПАО ДЭК или заключить соглашение о её реструктуризации.