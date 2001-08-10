Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями

Новые передвижные стоматологические кабинеты отправились в пять сахалинских районов. Накануне ключи от спецтехники передали в Холмскую, Углегорскую, Поронайскую, Смирныховскую и Охинскую центральные районные больницы. Мобильные комплексы будут использоваться для оказания стоматологической помощи жителям сел и во время профилактических акций в городах, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего в этом году приобрели 10 передвижных стоматологий. Специализированная техника повышает доступность медпомощи в отдаленных населенных пунктах.

– Нам очень нужен этот комплекс. Мы хотим активно использовать его в селах, где нет стационарных зубных кабинетов. Уверена, что это направление работы будет очень востребовано у жителей нашего района, – сказала главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко.

– У нас это уже третий мобильный комплекс. Первый предназначен для флюорографических и маммографических обследований, второй – это поликлиника на колесах. Сейчас оперативно оформим документы на новый спецавтомобиль, составим график его движения и начнем активно использовать, – добавила главный врач Углегорской ЦРБ Надежда Литкевич.

Мобильные стоматологические кабинеты оборудованы на базе автомобилей «КамАЗ». Внутри созданы комфортные условия для пациентов и специалистов. Комплектация кабинета на колесах идентична стационарному. Помимо стоматологической установки, есть прибор для стерилизации оборудования и визиограф, который позволяет на месте провести рентген-диагностику.

– Комплектация отвечает современным требованиям. Здесь хорошая стоматологическая установка. Помимо медицинской аппаратуры, есть ноутбук, принтер, предусмотрены возможности для подключения к интернету, чтобы войти в базу данных или передать информацию в лечебное учреждение, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук. – Мы будем вести мониторинг за использованием этой техники, она должна постоянно работать.

В ближайшее время на Сахалин доставят оставшиеся пять специализированных комплексов, один из них направят в Курильский район. Ранее в островном автопарке медицинской спецтехники было всего две мобильных стоматологии – в Корсаковской и Александровск-Сахалинской центральных районных больницах.

Работа по расширению доступности стоматологической помощи является одним приоритетов для сахалинских властей. Закупается необходимое оборудование, в областные медучреждения привлекаются специалисты, принят ряд организационных решений по совершенствованию работы службы.

Всего на переоснащение островных медучреждений в этом году выделили 2,7 миллиарда рублей, приобретено 225 единиц новейшей техники.