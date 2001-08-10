Объемы заготовки кормов увеличили на Сахалине и Курилах
В Сахалинской области увеличили объемы заготовки кормов. Всего в этом году планируется собрать около 153 тысяч тонн. На сегодняшний день островные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства уже заготовили 132 тысячи тонн кормов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство островного региона.
Основную долю в этом объеме занимает сенаж – 73%. На втором месте силос – 14%, на третьем – сено – 12%. В лидерах по темпам заготовки – АО «Совхоз Южно-Сахалинский». На предприятии собрали более 50 тысяч тонн кормов – 115% от плана.
1 процент от объемов кормозаготовки приходится на долю ячменя. Эту культуру на Сахалине выращивают уже третий год подряд. В АО «Грин Агро-Сахалин» ячменем кормят крупный рогатый скот, животные полюбили такое угощение.
Зерно сначала собирают, консервируют, потом плющат и, наконец, дают коровам. Ячмень имеет высокую энергетическую ценность. Собранный урожай в конце кормозаготовительной кампании позволит прокормить все стадо, и закупать комбикорм с материка не потребуется. На сегодняшний день на предприятии заготовили 125 тонн ячменя, план – 2,5 тысячи тонн.
– На предприятии «Грин Агро Сахалин» практически не используют комбикорм, так как специалисты нашли ему замену – ячмень. Это высокопитательная культура, которая позволяет прокормить скот и увеличить надои, – сказал начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства Сахалинской области Илья Юрьев.
Следует отметить, в нынешнем сезоне, как и в прошлом, значительное влияние на кормозаготовку оказали неблагоприятные погодные условия. Летом было небольшое количество солнечных дней, низкие температуры воздуха, обилие дождей и сильное переувлажнение полей. Большая часть хозяйств смогла выйти в поле лишь к концу первой декады июля. Тем не менее, предприятия быстро наверстали план и смогли заготовить большие, по сравнению с 2018 годом, объемы кормов.
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