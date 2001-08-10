Конференция «Нефть и газ Сахалина» стартовала в Южно-Сахалинске в 23-й раз

Международная конференция «Нефть и газ Сахалина» в 23-й раз начала свою работу в областном центре. Она продлится с 24 по 26 сентября и объединит более 600 специалистов нефтегазовой индустрии из 20 стран, передает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство островного региона.

– Этот форум стал одной из самых престижных и востребованных в России площадок для обсуждения актуальных вопросов развития нефтегазовой отрасли. Уверен, что накопленный за годы совместной работы опыт сотрудничества власти и бизнеса в реализации экономических и социальных проектов на территории нашего региона, позволит нам успешно реализовать новые перспективные начинания на благо сахалинцев и курильчан. Желаю участникам конференции интересных дискуссий, полезных встреч и новых положительных впечатлений от Сахалинской области!, – поприветствовал уастников конференции глава региона Валерий Лимаренко.

Международный форум на Сахалине давно стал важнейшим мероприятием в бизнес-календаре. Здесь обсуждаются направления развития нефтегазового комплекса, задаются ключевые тренды отрасли, устанавливаются деловые контакты между представителями власти и крупными компаниями по всему миру.

Традиционно конференция «Нефть и газ Сахалина» проходит при поддержке губернатора островной области. В мероприятии принимают участие представители Администрации Президента РФ, ключевых министерств и ведомств страны. Среди постоянных гостей – специалисты ведущих компаний отрасли – «Газпрома», «Роснефти», «Сахалин Энерджи», Exxon Mobil, Shell и многих других.

Деловая программа «Нефти и газа Сахалина» всегда сосредоточена на важнейших задачах, стоящих в настоящий момент перед нефтегазовой отраслью Дальнего Востока и России в целом. В этом году эксперты уделят особенное внимание информационным технологиям и цифровым сервисам, увеличению доли СПГ в энергетике Азиатско-Тихоокеанского региона и на мировом рынке.

Напомним, первоначально конференция «Нефть и газ Сахалина» проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов. Но уже 12 лет международный форум собирает сотни участников на острове.