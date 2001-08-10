Сахалинская область и «Мицубиси Корпорейшн» будут сотрудничать

Исполняющий обязанности губернатора Сахалина и Курил Алексей Белик встретился с генеральным управляющий подразделения природного газа Америки, Европы и Ближнего Востока «Мицубиси Корпорейшн» Наото Миямото. Японская компания является одним из инвесторов масштабного нефтегазового проекта «Сахалин-2», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

– В этом году консорциум «Сахалинская энергия» отмечает 25-летний юбилей. За эти годы многого удалось достичь. Сегодня на проекте «Сахалин-2» применяют самые современные технологии в области нефтегазодобычи. Наша область стала основным экспортером сжиженного природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – отметил Алексей Белик.

В свою очередь Наото Миямото поблагодарил островное правительство за совместную работу. Он отметил, что бесперебойные поставки нефти и газа с Сахалина очень важны для Японии.

– У нас есть большое желание продолжать и расширять проект «Сахалин-2». Речь идет о строительстве третьей технологической линии завода СПГ в Пригородном. Надеемся, что наша компания и правительство Сахалинской области будут и дальше плодотворно сотрудничать, – рассказал Наото Миямото.

Руководство островного региона и представители «Мицубиси Корпорейшн» продолжат диалог на «полях» международной конференции «Нефть и газ Сахалина».

Отметим, в 2018 году объем взаимной торговли островного региона и Страны восходящего солнца составил более 5 миллиардов долларов. За первое полугодие 2019-го показатель достиг 2,5 миллиардов. Это около 30 процентов внешнеторгового оборота Сахалинской области.