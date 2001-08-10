Большинство пенсионеров, уехавших с Сахалина, живут в Корее
Наибольшее количество получателей российских пенсий, выехавших из Сахалинской области, проживают в Корее. Сахалинцам, желающим выехать на постоянное место жительства за пределы территории России, необходимо знать особенности выплаты и получения пенсии. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ПФР.
Островные пенсионеры, выезжающие на постоянное место жительства за пределы территории России, обязаны до отъезда, но не ранее чем за один месяц, подать заявление о выезде в территориальный орган Пенсионного фонда.
В дальнейшем, с целью продолжения выплаты пенсии, пенсионеру необходимо один раз в год представлять в Пенсионный фонд Российской Федерации либо в любой территориальный орган ПФР документ, подтверждающий факт нахождения в живых. Такой документ, выдается нотариусом в России либо компетентным органом иностранного государства.
Подтвердить факт нахождения гражданина в живых также можно путем личного визита в дипломатическое представительство, консульское учреждение Российской Федерации, Пенсионный фонд РФ или территориальное подразделение фонда.
Что касается выплаты пенсии, то она выплачивается только на территории Российской Федерации. В рублях. Средства зачисляются на счёт гражданина в кредитной организации. При этом, если пенсионер выехал на постоянное место жительства за пределы России до 1 января 2015 года, то в отношении него порядок выплаты прежний — Пенсионный фонд, по желанию гражданина, переводит пенсию в иностранной валюте в страну, на территории которой он проживает.
Получатели российских пенсий, выехавшие из Сахалинской области, проживают в Корее, Австралии, Канаде, Японии и других странах мира. Для них на сайте ПФР в сервисе «Личный кабинет гражданина» действует раздел «Гражданам, проживающим за границей». В этом разделе сахалинцы, живущие за рубежом, могут получить информацию:
- о назначении пенсии;
- о произведенных выплатах;
- о статусе направленных в ПФР документов.
Здесь же реализована возможность заказать справку (выписку):
- о пенсии для граждан, проживающих за границей;
- о выплатах для граждан, проживающих за границей.
Если пенсионер проживает за рубежом, но пенсию получает на территории Российской Федерации, то ознакомиться с информацией о ее размере он может в разделе сервиса «Личный кабинет гражданина» – «Пенсии». Для входа в него на сайте ПФР необходимо использовать логин и пароль от портала госуслуг.
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